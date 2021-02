Başkan Bozdoğan hafta sonu 39 köyü ziyaret etti

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın sorunları yerinde incelemek, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yeni projeleri hayata geçirmek amacıyla belediye başkan yardımcıları ile birlikte hafta sonu 39 köyü ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Belediye başkan yardımcıları ile birlikte Toroslardan ovalara tüm köyleri ziyaret edeceklerini belirten Bozdoğan, ziyareti sırasında muhtarları ve vatandaşları dinleyerek var olan sorunlarına çözüm olabilecek çalışmalar başlattı. Bunun yanı sıra seçim öncesi verdiği sözlerden biri olan her köye doktor odası, muhtar odası ve okuma salonu sözünü de bir dizi açılışlarla gerçekleştiren Bozdoğan, bu açılışlara yenisini eklemek amacıyla gittiği köylerde, projeye uygun olabilecek mekanları inceledi ve köylülere en kısa sürede açılışlarını yapacağının sözünü de verdi.

Herkese eşit hizmet anlayışıyla gece- gündüz, yaz-kış demeden çalıştıklarını dile getiren Başkan Bozdoğan, "Biz belediye olarak hizmette engel tanımıyoruz. Vatandaşlarımızın çözülmesi gereken acil sorunlarını çözebilmek için tıpkı fırında çalışan bir işçi gibi çalışıyoruz. Nasıl ki, o fırıncı her koşulda ekmeğini çıkarmak için gece-gündüz, yaz-kış, tatil- yasak demeden hizmet için özveriyle işini yapıyorsa, biz de belediye olarak o özveriyle işimizi yapıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda bu var. Her koşulda, her zamanda daimi ve eşit hizmet. Eğer insanlarımıza en zor dönemlerde bile hizmet götürebiliyorsak işte o zaman işimizin hakkını vermişiz demektir" dedi.