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Başkan Bozdoğan, bir günde 15 köy gezip vatandaşlarla buluştu

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bir gün içinde 15 kırsal mahalleye giderek vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi. Bozdoğan, “Mahallelerimize yalnızca seçim zamanı hizmet götüren bir anlayışı değil, görevde olduğumuz her an hizmet vermeyi, her zaman vatandaşımızla iç içe olmayı benimsiyoruz” dedi.

MERSİN 19.01.2021, 13:49
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Başkan Bozdoğan, bir günde 15 köy gezip vatandaşlarla buluştu

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bir gün içinde 15 kırsal mahalleye giderek vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi. Bozdoğan, “Mahallelerimize yalnızca seçim zamanı hizmet götüren bir anlayışı değil, görevde olduğumuz her an hizmet vermeyi, her zaman vatandaşımızla iç içe olmayı benimsiyoruz” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, büyükşehir yasası ile köy statüsünden çıkarılarak kırsal mahalleye dönüşen yerleşim birimlerindeki incelemelerini sürdürüyor. Bir gün içinde 15 köy gezen Başkan Bozdoğan, Özbek, Çamtepe, Damlama, Kadelli, Çiftlik, Sandal, Kaburgediği, Kurtçukuru, Boğazpınarı, Olukkoyağı, İnköy, Kenzin, Gülek, Çukurbağ ve Çamalan mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırsal mahalle gezisine Tarsus Belediye Meclisi üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik personel de katıldı. Bozdoğan, “Mahallelerimize yalnızca seçim zamanı hizmet götüren bir anlayışı değil, görevde olduğumuz her an hizmet vermeyi, her zaman vatandaşımızla iç içe olmayı benimsiyoruz. Siyasi amaçlarla değil, hizmet amacıyla sabahın erken saatlerinde başlattığımız ziyaretlerimizde mahallelerimizde halkımızla buluştuk. Vatandaşlarımızla sohbet ettik, dertlerini dinledik. Bundan sonra da mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Son kullanma tarihi geçmiş sözlerle kimse sizleri avutamaz”

Gittiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisi, sevgisi ve çiçeklerle karşılanan Başkan Bozdoğan, vatandaşların bu samimi davranışları karşısında oldukça duygulu anlar yaşadı. Bozdoğan, “Sizleri 33 yıldır tanırım. Gelinen süreçte öncelikle hepinizden Allah razı olsun 95 binin üzerinde oyu bana verdiniz. Hepinizin hizmet açısından bana güvenerek bu oyu verdiğinizi, beklentinizin olduğunu biliyorum. Emin olun hiç birinizin güvenini boşa çıkarmayacağım, bu nedenle çok çalışıyorum. Ama çok çalışmaktan asla şikayetçi değilim. Çalmadan, çaldırmadan kadim kentimizi hizmetlerle donatmak için gece gündüz demeden tüm ekibimle canla başla çalışıyoruz. Daha önce ‘Son kullanma tarihi geçmiş hayallerle kimse sizleri avutamaz, ben ne söz verdiysem bunları yerine getireceğim’ dedim. Bakıyorum yapılanlara ve yapılması gerekenlere, gerçekten de fazla bir işimiz kalmamış” diye konuştu.

“Tarsus Belediyesi, Türkiye’de artık övünebileceğiniz bir belediye haline geldi”

Köylerin iyi bir hale gelmesini ve insanların köylerden şehre değil, şehirlerden köylere göç etmesini çok istediğinin altını çizen Bozdoğan, “Her şeyi iyi değerlendirip elimizdeki imkanı yararlı işler için kullanıyoruz. Tarsus Belediyesi, Türkiye’de artık övünebileceğiniz bir belediye haline geldi. Üzerimize yüklenen borcumuzu silip artık cari fazlalığı olan bir belediye konumuna geldik. Bu kolay olmadı ama bunu ekibimle birlikte başardık. Bundan böyle istediğiniz hizmet ayağınıza gelebilecek, çünkü belediyedeki para sizlerin parası; sizlerin ödediği vergiler ile toplanan para. Burada sadece bana düşen; bunun sizlere eşit şekilde hizmet anlamında ulaşmasını sağlamak. Benim ekibimin tek bir hedefi var; bu kente, köylere, gittiğimiz her yere en güzel hizmetleri sunmak. Az sıkıntılar çekmedik bütçeyi düzeltmek için. Belediyenin geçmişteki sıkıntılarını ortadan kaldırmak için az sıkıntı çekmedik, gecemizi gündüzümüze kattık, 24 saatimiz belediyede geçiyor. Bunun tek nedeni var, kalıcı eserleri ortaya koymak. Yapılması gerekenlerin hepsinin farkındayım” ifadelerini kullandı.

“Beni kimse boyunduruk altına alamaz, bana kimse efendilik yapamaz”

Eleştiriye açık olduğunu da dile getiren Bozdoğan, “Elbette ki benim bu kentte çok istediğim fikri, irfanı ve vicdanı hür insanların, gençlerin çok fazla olması. Herkesin konuşması, düşüncelerini ortaya koyması benim yapımdır. Ama bazen sustuğumuz zaman sakın yanlış anlamasınlar, Mevlana’nın dediği gibi ‘Suskunluğumuz asaletimizden gelir’ ve bazen de konuşanlara bakarız. Bizim başarılı çalışmalarımıza öyle bir halde saldıran siyasi şer odakları dediğimiz bazı insanların yaptıklarını emin olun hiç duymazdan geliyorum. Bana yapılacak eleştiri beni daha çok çalışmaya sevk edecek eleştiridir. Yalan yanlış, moralimizi bozacak, motivasyonumuzu düşürecek eleştirilerin benim için bir anlamı yok. Beni kimse boyunduruk altına alamaz, bana kimse efendilik yapamaz. Benim bir efendim varsa o da halkımdır. Halktan başka efendi tanımam ve iki şey için mücadele ederim; biri ‘hak’ biri de ‘halk’; bundan emin olun. Yaptığım hiçbir şeyde yanlış bir şey görmeyeceksiniz, göremeyeceksiniz. Bir insan sağlığını, şöhretini, şanını kaybedebilir ama bizim için iki önemli şey vardır; biri onurdur, biri erdemdir. Eğer o onuru, erdemi kaybedersen her şey biter. Yürüyeceğim her bir yolda mutlaka sizin yolunuzda olduğumu bilin. Bana verdiğiniz destek ve güvenden ötürü 24 saat değil, 25 saat çalışsam azdır” dedi.
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