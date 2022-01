Başkan Bozdoğan, akademide öğrencilerle buluştu, heyecanlarına ortak oldu

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, birçok alanda kursların verildiği Dr. Turgut Erkutlu Bilim Eğitim Sanat Kültür Akademisinde öğrencilerle buluştu. Başkan Bozdoğan, Kerime Özkul İlköğretim Okulu öğrencileriyle bir araya gelerek, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen tanıtım eğitimleri ile heyecanlarına ortak oldu.

Tarsus Belediyesi Dr. Turgut Erkutlu Bilim Eğitim Sanat Kültür Akademisinde ilköğretim okulunda öğrenim gören çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlamak ve akademide gerçekleştirilen ücretsiz kurslara teşvik etmek amacıyla buluşma etkinliği düzenlendi. 9-15 yaş arasında 200 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler, akademide verilen müzik, el sanatları, seramik ve drama kurslarına eğitmenler gözetiminde katıldı. Başkan Bozdoğan da ders esnasında öğrencilerle bir araya geldi.

“Akademimizde her yaştan vatandaşımıza yönelik kurslar bulunuyor”

Çocukların gelişim sağlamasında ve sosyalleşmesinde önemli bir rol üstlenen kurslara değinen Başkan Bozdoğan, “Dr. Turgut Erkutlu Bilim Eğitim Sanat Kültür Akademimiz açıldığı günden bu yana binlerce yurttaşa ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bünyesinde birçok kursu barındıran akademimizde her yaştan vatandaşlarımıza eğitimler veriyoruz. Bugün öğrencilerimizle beraber gerçekleştirilen kurslara katılım sağladım. Çocuklarımız enstrüman çaldılar, el emekleriyle seramik boyadılar, drama oyunlarına katıldılar. Çocuklarımızın hayal güçlerine katkı sağlamak her zaman ilk hedefimiz olmuştur. Hayattaki en önemli şey hayaldir. Hayallerimiz ne kadar güçlenirse bizler de aldığımız eğitimlerde başarıya özellikle akıl, mantık yoluyla daha çabuk ulaşırız. Bizler sizleri çok seviyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bizim geleceğimiz çocuklardır ve bu ülkenin onlar gibi bilen, gören, öğrenen, anlayan ve işiten bir nesle ihtiyacı var. Önemli olan, her şeyin en iyisini en iyilerden öğrenmek ve en iyi yapmaya çalışmaktır. Kurslarımız ücretsiz olarak eğitimlere devam ediyor. Herkesi hayal güçleriyle eğitimlerimize ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

“Çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirebilmek adına çok güzel bir güne ortak oluyoruz”

Kursa öğrencileri ile ziyarete gelen Kerime Özkul İlköğretim Okulu Müdürü Gürsel Turhan da “Uzakları yakın edebilme, çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirebilmek adına çok güzel bir güne ortak oluyoruz. Öğrencilerimiz, Dr. Turgut Erkutlu Bilim Eğitim Sanat Kültür Akademisinde birçok kursa katıldı. Onların yüzündeki gülümseme her şeye değerdir. Bize bu imkanı veren belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.