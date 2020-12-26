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Başkan Bozdoğan: “27 Aralık destanı, 99 yıl önce atalarımızın kanlarıyla yazıldı”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümünü kutlayarak, “27 Aralık destanı, 99 yıl önce atalarımızın kanlarıyla yazıldı” dedi.

MERSİN 26.12.2020, 17:17
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Başkan Bozdoğan: “27 Aralık destanı, 99 yıl önce atalarımızın kanlarıyla yazıldı”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümünü kutlayarak, “27 Aralık destanı, 99 yıl önce atalarımızın kanlarıyla yazıldı” dedi.

Başkan Bozdoğan, 27 Aralık Tarsus’un Kurtuluş Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bozdoğan mesajında, “99 yıl önce, Fransız askerleri tarafından yaşadığımız bu bölge, işgal edilmiş olsa da Karboğazı’ndan 44 Kahraman Kuva-i Milliyeci’nin tüm imkansızlıklara rağmen başlattığı kurtuluş mücadelesi, Fransız taburunun esir alınmasıyla birlikte tüm kente yayılmış ve atalarımız bu topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşama iradesini ortaya koymuşlardır” ifadelerini kullandı.

99 yıl önce canlarını feda ederek düşmanı Tarsus’tan temizleyen kahramanların unutulmamasını dileyen Bozdoğan, “Atalarımız, bu milletin bir ve beraber olduğunda asla esir edilemeyeceğini, kimsenin boyunduruğu altında yaşayamayacağını tüm dünyaya haykırmışlardı. Bu gün, yüce önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletle kenetlenerek başlattıkları kurtuluş mücadelesiyle birlikte, esareti tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen Türk milletinin Tarsus’ta yaşayan fertlerinin ateşle imtihan olduğu gündür. Bu gün, gelecek nesillerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmesi için atalarımızın ölümü seçtikleri gündür. Türk tarihinde unutulmaz başarılara imza atan büyüklerimizin, 99 yıl önce canlarını feda ederek düşmanı Tarsus’tan temizleyen 27 Aralık Kurtuluş Gününün kahramanlarının unutulmamasını diliyorum. Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunda önemli rol alıp Fransız askerler tarafından şehit edilen Çeliktaş Müfrezesi Komutanı Molla Kerim ve tüm Kuva-i Milliye şehitlerini, isimleri bile bilinmeyen ancak kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden tüm canları saygı ve minnetle anıyorum. Bizler, ebedi başkomutanımız, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği vatanımızın bütünlüğünü korumak için, birlik ve beraberlik içinde bulunmalıyız. Onun çizdiği yolda ilerleyerek ve onun değerlerine sahip çıkarak bize yakışanı yapmalıyız. Bütün Tarsus halkının kurtuluş gününü canı gönülden kutluyorum, bu coşkuyu doya doya yaşamalarını temenni ediyorum” dedi.
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