Başkan Bozdoğan, 1 günde 50 köye gitti

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Kurban Bayramı’nda köylerin yaşam kalitesini arttırmak, hem sosyal hem de ekonomik alanlarda kalkınmasına yönelik yerinde çözüm bulmak ve ihtiyaç taleplerini dinlemek amacıyla 1 günde 50 köyü ziyaret ederek sorunlarını dinleyip, bayramlarını kutladı.

Bozdoğan, başkan yardımcıları ve teknik ekibin bulunduğu heyet ile birlikte ilçeye bağlı ova ve dağ köylerini ziyaret ederek mahalle ve muhtarlar öncülüğünde köylülerle bir araya geldi. Köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bayramlaşıp, sorun, istek ve şikayetlerini dinleyen Bozdoğan, muhtarların ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu eksiklikleri hızla gidermek adına talepleri dinleyerek teker teker not aldı. Bozdoğan, kısal mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırma ve kırsal mahallelere eşit hizmet götürme gayesi ile belediye ekiplerini saha sorunlarının çözümü noktasında görevlendirdi. Sohbet havasında geçen ziyaretlerde Başkan Bozdoğan, köy sakinlerine belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Projeleri detaylı bir şekilde anlatan Bozdoğan, çalışmalarla ilgili öneri ve talepleri de dinledi.

"Durmadan, dinlenmeden vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz"

Ziyaretlerin devam edeceğini belirten Bozdoğan, "Ovadan dağlara, dağlardan denize kadar tüm şehrimizi bir uçtan bir uca dolaşarak Tarsus Belediyesinin varlığını her yerde hissettiriyoruz. Büyük ve güçlü belediyemizin tüm olanakları en uzaktaki mahallemizden, en merkezi mahallemize kadar ortak bir paydada hizmete dönüşüyor. Ziyaret ettiğimiz her noktada vatandaşlarımızın bizlere gösterdiği samimiyet gösteriyor ki, durmadan, dinlenmeden çalışmaya, soluk almadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Ziyaretlerimizde muhtarlar öncülüğünde vatandaşlarımızın sorunlarını dinleme fırsatı bulduk. Vatandaşlarımızın bizlere ilettiği sorunlarında takipçisi olacağız. Köy ziyaretlerimizde bizlere kapıları açan ve misafirperverlikleri ile her zaman göğsümüzü kabartan tüm köylülerimize ve muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.