Başhekim İnci: “Pandemi sürecinde yoğun çalışmayla hastalarımızı sağlıklarına kavuşturduk”

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet İnci, hastane kaliteleri kategorisinde A Grubunda yer alarak uluslararası düzeyde bölgede örnek gösterilen ender sağlık kuruluşlarından birisi olduklarını belirterek, pandemi sürecinde de yoğun bir çalışmayla hastaları sağlıklarına kavuşturduklarını söyledi.

Başhekim Doç. Dr. İnci, yaptığı açıklamada, sundukları hizmetle ‘A Grubu’ kurumsal kimliğiyle çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Özel Mersin Ortadoğu Hastanesinin 5’i profesör, 3’ü doçent olmak üzere 50 hekimle Mersinlilere hizmet verdiğini dile getiren İnci, “Covid-19 döneminde sağlık kuruluşlarına önemin artmasıyla birlikte bu sınavı başarıyla veren, hala da vermeye devam eden hastanemiz, bölgede vatandaşların en çok sağlık hizmeti aldığı sağlık kuruluşu oldu. Bölge insanımızın en çok hastanemizi tercih etmesinin sebebi 13 yıldır verdiğimiz güven” dedi.

“250 yatak kapasitesi ile hizmet veriyoruz”

Hastane olarak 13 yılı geride bıraktıklarını belirten Başhekim İnci, “Bölgede öne çıkan sağlık kuruluşu olduk. Pandemi sürecini de başarıyla atlattık. Hala da bu süreci çok iyi bir şekilde yönetiyoruz. Bizler Mersin halkına güven veriyoruz. Onların sağlıklarına kavuşmaları bizlere de motivasyon kaynağı oluyor. 250 yatak kapasitesi ile hizmet veriyoruz” diye konuştu.

“2. dalgada yoğun çalıştık”

Covid-19 pik yaptığı dönemde kapasiteyi artırdıklarını açıklayan Doç. Dr. İnci, “Covid için 15 yataklı servisimiz, 8 yataklı yoğun bakımımızla full hizmet verdik. Özellikle kasım-aralık döneminde 2. dalgada çok yoğun çalıştık. Hastalarımıza şifa dağıtarak sağlıklarına kavuşturduk” ifadelerini kullandı.