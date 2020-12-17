Başarılı polislere, Müdür Şahne’den teşekkür belgesi

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Erdemli ilçesinde dur ihtarına uymayıp, polise pompalı tüfekle ateş eden şüphelileri yakalayan polislere teşekkür belgesi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Alata Mahallesinde ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçtıkları motosikletten pompalı tüfekle ateş eden şüpheliler, Erdemli ilçe Emniyet Müdürlüğü personelinin yaptığı başarılı çalışma sonucunda yakalandı.

Bunun üzerine polisleri ve ilçe emniyet müdürünü makamında ağırlayan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, başarılarından dolayı polislere teşekkür belgesi verdi.