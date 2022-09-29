Başarılı öğretmenler ödüllendiriliyor

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen haftanın başarılı öğretmenlerini makamında ağırlayıp ödüllendiriyor.

Alanında oluşturdukları fark, eğitime sunduğu katkılar ve başarılı çalışmaları ile haftanın öğretmeni olan Mezitli Tepeköy İlkokulu sınıf öğretmeni Burcu İlarslan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın misafiri oldu.

Ziyarette konuşan Müdür Koca, "Burcu İlarslan öğretmenime evlatlarımız için gösterdiği üstün çabalar ve yenilikçi çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Eğitim öğretim süreçlerinin başarılı olması öğretmenlerimize bağlıdır. Biliyorum ki Türkiyemizin her noktasında öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin geleceği için çok büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Bizlerin teşekkürü sizlerin çalışmalarının yanında az alır. Evlatlarımız için çalışan, emek eden, zorlukları aşarak onlara dokunan tüm meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Burcu İlarslan ise takdir ve taltiflerinden ötürü Müdür Koca’ya şükranlarını sunarak, öğretmen olmaktan gurur duyduğunu ve bu ödülün motivasyonunu arttırdığını ifade etti.