Barış Parkuru için WOWSA’ya başvuru yapıldı

Mersin ve KKTC arasındaki yüzme parkurunun dünya genelinde tanınması ve resmiyet kazanması amacıyla Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Dünya Açık Su Birliğine (World Open Water Association) başvuru yaptı. Barış Parkuru olarak adlandırılan yüzme parkuru için Mersin Yenişehir Belediyesi yapılan organizasyonlara destek vermiş ve Ekim ayında solo şekilde ilk kez yapılan geçiş denemesini organize etmişti.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında bir yüzme parkuru oluşturmak ve uluslararası yüzücüleri bu parkura çekmek gibi önemli bir hedefleri olduğunu sürekli dile getirmişti. Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından Barış Parkurunda düzenlenen Barış’a Kulaç At yüzme geçişlerine sponsor olan Yenişehir Belediyesi, bu yıl da milli yüzücü Emre Seven tarafından gerçekleştirilen Mersin-Kıbrıs Solo Yüzme Geçiş Denemesini organize etmişti. Emre Seven, 70 kilometre uzunluğundaki parkuru kötü hava koşulları nedeniyle tamamlayamasa da deneme ulusal ve uluslararası anlamda ses getirmişti.

WOWSA’ya başvuru yapıldı

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, parkurun dünya genelinde tanınması için Dünya Açık Su Birliğine başvuru yaptığını açıkladı. Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit’e de desteklerinden ötürü teşekkür edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Barış Parkurunun dünya genelinde resmi bir parkur olması için gerekli başvuru, WOWSA World Open Water Association; Dünya Açık Su Birliğine yapılmıştır. Barış Parkurunun tanınması ülkemiz turizmine ve KKTC turizmine kazandırmayı hedeflemekteyiz ve hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. 1 Eylül 2019 tarihinde tamamlanan Mersin-Girne, 1 Eylül 2020 tarihinde tamamlanan Girne-Mersin geçişlerinde Akdeniz’de yeni bir açık deniz parkurunun olduğunu bütün dünyaya gösterdik. Bu küçük ama ilerleyen zamanlar için büyük adımı atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederiz.”