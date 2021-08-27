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Barboras Büyükakkan, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nde sahne alacak

Sanatçı Barbaros Büyükakkan, Mersin’de düzenlenecek 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nde sahneye çıkacak.

MERSİN 27.08.2021, 14:30
Barboras Büyükakkan, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nde sahne alacak

Sanatçı Barbaros Büyükakkan, Mersin’de düzenlenecek 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nde sahneye çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Yunanca, Portekizce, Arapça ve Rusça seslendirdiği şarkılarıyla dinleyicilerinin gönlüne taht kuran ünlü şarkıcı Barbaros, Mersinli müzikseverlerle buluşacak. Efruze’nin konuk sanatçı olarak yer alacağı konser, 14 Eylül Salı günü saat 20.00’de Mersin Millet Bahçesi Sahil Etabında ücretsiz olarak yer alacak. Konserde, dünya müzikallerinden caz standartlarına, napolitenlerden Fransız chansonlarına ve klasikleşmiş Türkçe şarkılara uzanan geniş bir repertuar seslendirilecek.

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