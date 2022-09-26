Balık Festivalinde coşku ve heyecan doruğa çıktı

Mersin’de, Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Karaduvar Balık Festivali, 2019 ve 2021 yıllarındaki festivallerde olduğu gibi yine her yaştan on binlerce insanın ilgi ve katılımıyla gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla Karaduvar Mahallesi sahilinde gerçekleştirilen ve 2 gün süren Karaduvar Balık Festivali’nin 3’üncüsü de büyük ses getirdi. Kent protokolünü, askeri erkanı, siyasi parti, sivil toplum ve meslek örgütleri temsilcilerini buluşturan coşku ve heyecanın hiç eksilmediği festivale, her yaştan on binlerce insan aileleri, çocukları ve sevdikleriyle birlikte 2 gün boyunca aralıksız akın etti.

Dev sardalya heykeli, Karaduvar’ın simgesi olacak

Etkinlikten bir gün önce, kent merkezinde araç korteji ile Mersinliler festivale davet edildi. 24 Eylül Cumartesi günü protokol üyeleri, vatandaşlar ve şehir dışından gelen konukların da katılımıyla yapılan kortej yürüyüşü ile Karaduvar Balık Festivali start aldı. Buluşmada, Toros Üniversitesi’nden Prof. Dr. Uğurcan Akyüz ve ekibi tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan 3 ton ağırlığındaki sardalya heykelinin açılışı yapıldı.

Konuklara 10 tonu aşkın balık-ekmek dağıtıldı

Bu yılki festivalde konuklara 10 tonu aşkın balık ikram edildi. Vatandaşlar, balık-ekmek ve şalgam almak için sahilde kurulan çadırın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İki gün süren festivalde on binlerce vatandaş, Hakan Altun Konseri, Grup Kibrit Kutusu, Grup SoundRock ve Cemal Kılınçer’in müzik dinletisi ile coştu. Etkinliğe ebeveynleri ile katılan çocuklar da farklı etkinlik alanlarında gönüllerince eğlendi. Heyecan ve temponun hiç düşmediği festivalde flayboard gösterisi, yelkenli yarışmaları, savunma sanatı sporcularının performansları, bilgi ve balık avı yarışmaları, sihirbazlık gösterileri, uçurtma şenliği ile coşkunun daha da arttığı festival alanını, ilk gün olduğu gibi ikinci günde de on binlerce insan ziyaret etti. Aileler, çocukları ile birlikte deniz kenarında hem gönüllerince eğlendi, ikram edilen lezzet dolu sardalya-ekmek yemenin de keyfini yaşadı.

Balıkçılar ve mahalle esnafı festivalden çok memnun kaldı

Balık festivalinden duydukları memnuniyeti dile getiren Karaduvar Mahallesi esnafı ve alanda stant açarak satış yapan kadınlar ve gençler, etkinliğin hem bölgenin tanıtımına hem de ekonomik canlılığına büyük katkı sağladığını belirterek Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ı takdir ve tebrik ettiler. Mahallelerinde oluşan kalabalık sayesinde çok iyi satış yaparak kazanç elde ettiklerini söyleyen Karaduvar esnafı, festivalin gelecek yıllarda da mutlaka düzenlenmesi gerektiğini dile getirdiler.

“4’üncü balık festivalimizde buluşmak dileğiyle"

Karaduvar Balık Festivali’nin geleneksel hale geldiğinin altını çizen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, on binlerce insanın buluşturan ve 10 tonu aşkın balık-ekmeğin ikram edildiği etkinliğin 3’üncüsünü gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlara da ayrıca teşekkür eden Gültak, “Karaduvar Balık Festivalimizi artık tüm Türkiye ve hatta dünya biliyor. Festivalimizi farklı şehirlerden ve yurtdışından da misafirlerimiz katıldı. Balıkçılığın yanında tarımsal üretimde de öne çıkan Karaduvar Mahallemizin adı Mersin sınırlarını aştı. Böylesi özel bir organizasyonu Karaduvar halkına, Akdeniz’e ve Mersinlilere kazandırmış olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Seneye 4’üncü festivalimizde de yine halkımızla bir araya gelmek, lezzeti ve eğlenceyi buluşturan en güzel etkinliğimizde yeniden bir arada olmak dileğiyle herkese en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.