Bakan Yardımcısı Kacır, MTOSB’de incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesini (MTOSB) ziyaret ederek, Başkan Sabri Tekli’den bilgiler aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, beraberindeki heyetle birlikte MTOSB’yi ziyaret etti. MTOSB Başkanı Tekli, Müteşebbis Heyet Üyesi Halil Demirkol ve Bölge Müdürü Halil Yılmaz ile istişarede bulunan Kacır, “Biz sizlerin daha aktif bir şekilde hizmet verebilmeniz için gerekli yasal çalışmaları yapıyoruz. Sizlerin isteklerini takip ediyor, bunlarla ilgili gerekli yasal düzenlemeleri sağlamaya çalışıyoruz. Sanayicilerin yatırım iştahı ülkemiz açısından önem taşıyor” dedi.

Başkan Tekli ise MTOSB ile ilgili bilgiler vererek, “Şu anda 4. organize sanayi bölgemizin onayını bekliyoruz. Hemen ardından 5. ve 6. bölgelerimiz için çalışmalara başlayacağız. Bölgemize yatırım yapmak isteyen 400 yatırımcımız var. Biz Mersin sanayisinin daha ileri noktalara gelebilmesi adına yeni sanayi alanları oluşturarak, ülkemizin üretimine, ihracatına ve istihdamına direkt olarak katkı sunmak istiyoruz. Bu konuda da başta bakanlığımızdan büyük destek görüyoruz. Sizlere teşekkür ederiz” diye konuştu.