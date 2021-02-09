Bahçacı: “Sigara içenler Covid-19’u daha ağır geçiriyor”

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birinin sigara olduğunu belirterek, “Yapılan araştırmalar, sigara içenlerin Covid-19’u daha ağır geçirdiğini ortaya koymaktadır. Sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavi edilebilir” dedi.

İl Sağlık Müdürü Bahçacı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. İnsanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birinin sigara olduğunu belirten Bahçacı, önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımının aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlık olduğunu söyledi. Bahçacı, "Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık 600 bini sigara dumanından pasif etkilenme bağlı olmaktadır. Sigara kullanımı, sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavi edilebilir" diye konuştu.

Covid-19’un 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına aldığını vurgulayan Bahçacı, “Yapılan araştırmalar, sigara içenlerin bu hastalığı daha ağır geçirdiğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple vatandaşların yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda Bilim Kurulunun tavsiyesi ile sigara içmek yasaklandı. Bu yerinde ve doğru bir karardır. Korona virüs, ağırlıklı olarak hava ve damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Başta kendimizi ve sevdiklerimizi Covid-19’dan korumanın en iyi yollarından biri de sigarayı bırakmaktır” ifadelerini kullandı.

"Sigarayı bırakanlar ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başlar"

Sigarayı bırakanların ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başlayacağına vurgu yapan Bahçacı, "İlk 20 dakikada kalp atış hızı normal değerine düşer, 12’nci saatten itibaren kandaki karbondioksit seviyesi normale döner. 2 hafta ile 3 ay arasında kişinin akciğer fonksiyonlarında düzelme görülür. 1-9 ay arasındaysa öksürme ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır. Bir yılın sonunda koroner kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadardır. Eğer sigara kullanıyorsanız, bunun bir bağımlılık olduğunu bilmeli ve bir an önce size yardımcı olacak Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını arayarak uzman personelden sigara bırakma konusunda destek alabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Dünya Sigarayı Bırakma Gününde sizi sigarayı bırakmaya davet ediyorum"

Bugünün sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangıç olabileceğine dikkat çeken Bahçacı, "Bir bağımlılık türü olan sigaradan kurtulma yönündeki en önemli adım, kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlılığıdır. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününde sizi sigarayı bırakmaya davet ediyorum. Sigarayı bırakmak için en doğru zaman şu andır. Kendiniz ve aileniz için yeni bir hayata adım atın" dedi.