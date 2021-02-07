Bacağı kırık keçi, mahsur kaldığı kayalıklardan AKUT ekiplerince kurtarıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sağ arka bacağı kırık olduğu için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan keçi, AKUT Mersin ekibinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

AKUT’tan yapılan açıklamaya göre, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bacağı kırık bir keçinin çıktığı kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye 7 kişilik kurtarma ekibi gönderildi.

Ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu halat yardımı ile ulaştığı keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.