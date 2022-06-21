Babalar ve çocuklar birlikte yarıştı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, babaların çocukları ile birlikte takım olarak yarıştığı ’Ba’balık Festivali balık tutma yarışması düzenlendi.

Atatürk Parkı içerisinde düzenlenen etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz da katıldı. Şehir içinden yapılan katılımın yanı sıra Adana ve Osmaniye gibi çevre illerden de katılımın sağlandığı festivalin açılışını Hasan Gökbel yaptı. Saat 16.00’da başlayan ve gecenin geç saatlerine kadar devam eden yarışmanın şampiyonu, 17 balık tutarak 296 puan alan Ahmet Turan Alkış ve kızı Gülhan Alkış olurken, ikinciliği 14 balık ile 250 puan alan Rahile Özbaran ve Akın Özbaran çifti aldı. Yarışmaya Osmaniye’den katılan Emine Göktürk ve Özgür Göktürk 10 balık tutarak 247 puan ile yarışmada üçüncü olurken, 40 santimetre boyunda karakulak cinsi balık yakalayan Erdal Saltık ve Nurhayat Saltık çifti ise yarışmanın en büyük balığını yakalayan çifti oldu.

“Değişik ve güzel bir etkinlikti”

Yarışmanın birincisi Ahmet Turan Alkış, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Babalar Günü’ne özel olarak düzenlenen ’Ba’balık Festivali’nin çok güzel bir etkinlik olduğunu ifade ederek, “Çocuklarımız, gençlerimiz geldiler babaları ile birlikte burada oltalarını attılar, herkes için güzel bir etkinlikti. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Babası ile birlikte yarışmada birinci olan Gülhan Alkış ise yarışmanın düzenlenmesinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ettiğini ifade ederek, şampiyon oldukları için mutlu olduğunu söyledi. ifade etti.

Festival boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının da sahne aldığı etkinlik, ödül töreninin ardından sona erdi.