’Baba Destek Programı’na katılan babalar sertifikalarını aldı

Mersin’de Yenişehir Belediyesi Anaokulu öğretmeni Emre Gökhan Erkan öncülüğünde 21 gönüllü baba ile 11 hafta yürütülen ’Baba Destek Programı’ tamamlanarak programa katılan gönüllü babalar için sertifika töreni düzenlendi.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, Okul Müdürü Ümmühan Kılıç, idareciler, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı törende, 11 haftalık eğitimi tamamlayan gönüllü babalar sertifikalarını çocuklarının elinden aldılar.

’Baba Destek Programı’ ile ilgili bilgi veren program sorumlusu Emre Gökhan Erkan, ’’Babanın, babalık rollerini sorgulamaya açması ve bu rolü nitelik olarak geliştirme çabası, çocuğunun sağlıklı bir kişilik geliştirme sürecini desteklediği kadar, eşi ile olan ilişkilerini de olumlu yönde destekleyeceği noktasından hareketle Yenişehir Belediyesi Anaokulu olarak 21 gönüllü baba ile 11 hafta devam eden programı tamamladık. Projeye destek veren Okul Müdürümüz Ümmühan Kılıç’a ve katılım sağlayarak programa hayat veren velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, erken çocukluk döneminde anne ve baba eğitimlerine yönelik bilimsel programlar geliştiren Anne ve Çocuk Vakfı’nın (AÇEV) ’Baba Destek Programı’ çerçevesinde 11 hafta boyunca bir araya gelen babalar, katılım belgelerini aldıkları törende deneyimlerini şu paylaştılar.

Bu buluşmalar ile babalık rolünü daha nitelikli hale getirdiğini, çocuğu ile olan iletişiminin kalitesini arttırdığını söyleyen katılımcılar, "Nitelikli baba olmanın geçirilen zamanın süresi ile değil kalitesi ile ilgili olduğunu öğrenmemiz en önemli kazanımdı" dediler.

Sertifika programı sonunda babalar mini bir de konser verdiler.