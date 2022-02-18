Ayşe Tolga Sayapark’ta okurlarıyla buluşuyor

Oyuncu ve klinik aromaterapist Ayşe Tolga, Mersin Sayapark D&R’da ’Bereket Sende’ kitabıyla iyi yaşamın kapılarını açıyor.

Sevilen isimleri okurlarıyla buluşturmaya devam eden firmanın yeni konuğu, oyuncu ve klinik aromaterapist Ayşe Tolga olacak. Yeni kitabı ’Bereket Sende’de İyilik Sende Hareketi’ne dahil olanların yoluna ışık tutmaya devam eden Tolga, 27 Şubat Pazar günü saat 15.00’te düzenlenecek söyleşi ve imza günü etkinliğinde, kitaplarını Mersinli okurları için imzalayacak. Mersin Sayapark’taki etkinliğe katılan kitapseverler, yazarla sohbet etme fırsatı da yakalayacak.

Ayşe Tolga, serinin ilk kitabı ’İyilik Sende’ ile içsel rehberlik verdiği öğrencilerine, kendilerine doğru çıktıkları yolculuklarında iyi yaşama ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçladı. Tolga, bu arayışa devam etmek isteyen okurlarına, ’Bereket Sende’ ile yoldaşlık etmeyi sürdürüyor.