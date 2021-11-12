Aydıncık Barajında su tutulmaya başlandı

MERSİN (İHA) – Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin Aydıncık Barajında çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, su tutma işlemine başlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, Mersin’in Aydıncık ilçesinde hayata geçirilen Aydıncık Barajında çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti. Yıldız, “Barajda yamaca yaslı su alma yapısı, dipsavak cebri boru ve vana montajları ile tıkaç betonu imalatları tamamlanarak derivasyon kondüvisi giriş yapısı kapak kirişleri indirilip su tutma işlemlerine başlanılmıştır. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Aydıncık Barajının temelden yüksekliği 46 metre olup, depolama kapasitesi 1,590 milyon metreküptür. Barajın tüm aşamalarının tamamlanması ile Mersin ilimizde 2 bin 650 dekar tarım arazisini daha cazibe ile sulamaya kavuşturmuş olacağız” dedi.

Milli ekonomiye yıllık 4 milyon TL katkı

Barajın bölge için önemini de vurgulayan Yıldız, “Mersin iline yaptığı çok sayıda gölet, baraj, sulama ve taşkın koruma tesisi ile şehrin birçok noktasına önemli yapılar kazandıran Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, inşa ettiği Aydıncık Barajı sayesinde Toros Dağlarında karların erimesi ile oluşan ve bugüne kadar Akdeniz’e dökülen suların depolanarak Mersinli çiftçilerimizin hizmetine sunulmasını sağlamış olacak. Aydıncık Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor” İfadelerini kullandı.