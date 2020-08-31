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Aydın: “EPS ile ısı yalıtımı, yüzde 50‘den fazla enerji tasarrufu sağlar”

TEKNOPANEL EPS SATIŞ MÜDÜRÜ FATİH AYDIN, ISI YALITIMININ EN BAŞARILI ENERJİ TASARRUFU ARAÇLARINDAN BİRİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, BİNALARDA ISI YALITIMININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ. AYDIN, “YAPILACAK DOĞRU ISI YALITIMI İLE YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR, ISI KAYIPLARINI VE ISI ARTIŞLARINI AZALTIR, ORTAMLAR ARASI ISI TRANSFERİNİ ÖNLERİZ” DEDİ.

MERSİN 31.08.2020, 13:35
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Aydın: “EPS ile ısı yalıtımı, yüzde 50‘den fazla enerji tasarrufu sağlar”

Teknopanel EPS Satış Müdürü Fatih Aydın, ısı yalıtımının en başarılı enerji tasarrufu araçlarından biri olduğunu belirterek, binalarda ısı yalıtımının önemine dikkat çekti. Aydın, “Yapılacak doğru ısı yalıtımı ile yüzde 50’nin üzerinde enerji tasarrufu sağlar, ısı kayıplarını ve ısı artışlarını azaltır, ortamlar arası ısı transferini önleriz” dedi.

Aydın, binalarda ısı yalıtımının önemine ilişkin açıklama yaptı. Dünya enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan ve rezervleri kısıtlı olan petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların bugün hızla tükenmekte olduğunun altını çizen Aydın, “Enerji ihtiyacının sürekli arttığı, ancak kaynakların gittikçe azaldığı dünyada, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak için çok çeşitli programlar uygulanmaktadır. Isı yalıtımı ise en başarılı enerji tasarrufu araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Coğrafi konumu nedeniyle 4 mevsimin yaşandığı ülkemizde, kışın ısınmak, yazın da serinlemek için kullanılan enerji tüketimi her geçen gün artmaktadır. Enerji ihtiyacımızın yüzde 70’ini ithal ederken, bu enerjinin yüzde 30-40’ı binalarda tüketilmektedir. Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadeleye destek olunması amacıyla ülkemizde enerji verimliliğiyle ilgili pek çok politika geliştirilmektedir” dedi.

Teknopanel EPS Satış Müdürü Aydın, binalarda enerji verimliliği için uygulamaya giren ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ ile birlikte mevcut ve yeni yapılacak binalar için ‘Binalarda Enerji Kimlik Belgesi’ alma zorunluluğu getirildiğini anımsattı. Aydın, “Binalarda ısı kayıplarının yüzde 50’si dış duvarlarda, yüzde 25’i çatılarda, yüzde 20’si pencere ve kapılarda, yüzde 10’u zemin kat ve temel duvarlarında gerçekleşmektedir. Binanıza yaptırdığınız ısı yalıtımının sağladığı enerji tasarrufu, ısı ve elektrik giderlerinizi yüzde 50 oranında azaltır, enerji ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar” diye konuştu.

“Ülkemizde ısı yalıtım bilinci giderek artıyor”

“Kış aylarında üşümemek için kömür, doğalgaz gibi yakıtlar kullanarak ısıyı artırır, yaz aylarında da klima gibi soğutma cihazlarıyla ısıyı düşürürüz” diyen Aydın, bu ısıtma ve soğutma işlemleri sırasında da büyük miktarda enerji harcandığına dikkat çekti. Aydın, “Yapılacak doğru ısı yalıtımı ile yüzde 50’nin üzerinde enerji tasarrufu sağlar, ısı kayıplarını ve ısı artışlarını azaltır, ortamlar arası ısı transferini önleriz. Yapılan doğru ısı yalıtımı ile aynı zamanda yapıların ömrünü uzatırken, binanın değerini de artırırız. Sağlıklı bir yaşam sürmek, doğal kaynakların tüketimini azaltarak küresel ısınmaya karşı önlem almak, sağlıklı bir çevre oluşturmak ve ülke ekonomisini korumak için de ısı yalıtımının hayata geçirilmesi gereklidir. Enerji verimliliği sağlayan ısı yalıtım uygulamaları projelerin başlangıç yatırımları açısından ek bir maliyet gibi algılanabilir. Ancak geri dönüşleri hesaplandığında önemli ekonomik kazanımlar elde edilir” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 22 milyon konuttan yüzde 20’si yalıtılmış durumda”

Bugün Türkiye’deki toplam konutların yüzde 20’sinin yalıtılmış olduğu bilgisini veren Aydın, şunları söyledi:

“Bir binaya yalıtım yaparak yüzde 50’den fazla enerji tasarrufu sağlandığı ve toplam enerji tüketiminin yüzde 33‘ünün konutlarda tüketildiği düşünülünce ısı yalıtımı bilinci ile binalara ısı yalıtımı yapılmasının ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Bugün ülkemizde yaklaşık 20-22 milyon konut bulunduğunu ve sadece yüzde 20’lik kısmının yalıtılmış olduğunu biliyoruz. Teknopanel olarak Mersin, Sakarya, İzmir, İstanbul’da yer alan üretim tesislerimizde toplam 1,6 milyon metreküplük EPS ürünleri üretim kapasitemiz ile sektörde lider olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tam kapasiteye yakın satışımız ve pazarlama aksiyonlarımızla müşterilerimize 66 ilde 75’e yakın bayimizle ulaşıyor, Teknopor EPS Ürünleri ve Teknosistem mantolama sistemleri markalarımızla hizmet veriyoruz. Sektörde hem kurumsal olarak hem de bayilerimiz ve EPS Sanayi Derneği vasıtasıyla yalıtım bilincini artırıcı faaliyetlerde de bulunuyoruz. EPS ile ısı yalıtımı, standart ve yönetmelikler, enerji verimliliği konularında EPSDER işbirliği ile farklı bölgelerde seminerler düzenleyerek bilgilendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

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