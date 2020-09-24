Avrupa Hareketlilik Haftası Mersin’de dolu dolu geçti

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca birçok etkinliğe imza atarak, vatandaşlara sağlık için hareket etmenin ve sporun önemini anlattı. Etkinliklerin başlangıcını evden işe bisikletle giderek yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kapanışı da Arabasız Gün etkinliğinde Kushimoto Sokağında yürüyerek gerçekleştirdi. KentBis bisikletleri de bir gün boyunca ücretsiz olarak hizmete sunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, bu yılki teması “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” olan “Avrupa Hareketlilik Haftası”nda, Mersin’de her kesimden insan için farkındalık oluşturacak önemli etkinliklere imza attı. Hafta boyunca Başkan Seçer’in katılımıyla “Tarsus Bisiklet Turu”, çocuklar için “Yolda Paylaşılacak Çok Şey Var” temalı resim yarışması, vatandaşları bilinçlendirici etkinlikler düzenlendi.

“100 kilometrelik bisiklet yolunu Mersin’e kazandırmak için kararlıyız”

Mersin’de çevre dostu ulaşım modellerinin yaygınlaştırılması ve bireylerin motorlu taşıtlar yerine alternatif ulaşım araçlarını tercih etmeleri için önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Seçer, öncelikli hedeflerinin bisiklet yollarını artırmak olduğunu söyledi. Seçer, “2021 yılı içerisinde Mersin’de 100 kilometrelik bir bisiklet yolunu hedefliyoruz. Bunu da gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz, çünkü kararlıyız. Mersin coğrafya olarak, topografya olarak da çok büyük imkan sunuyor. Mersin halkının kültürel birikimi ve bilinci de buna müsait. Dolayısıyla Mersin’de bisiklet farkındalığını oluşturbiliriz” dedi.

Seçer, 73 yeni otobüs alımıyla çevre dostu yakıtları tercih ettiklerini de belirterek, “Toplu taşımayla ilgili uygulamalarımızda da emisyonu düşünerek bazı yeni projeksiyonlarımız var. Örneğin 73 yeni otobüs alımı yapıldı. Bunlar CNG yakıt yani doğalgaz. Daha çevre dostu. Bütün bunları önemsiyoruz. Önümüzdeki günlerde bu anlamda daha güzel bir Mersin oluşturacağız” diye konuştu.

Tarsus’ta farkındalık için bisiklet turu düzenledi

Etkinlikler, Başkan Seçer’in katılımı ile Tarsus’ta düzenlenen 4 kilometrelik bisiklet turu ile devam etti. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Tarsus Atatürk Gençlik Kampı’nda sabah ve akşam düzenlenen spor egzersizlerine katılan ileri yaş almış yurttaşların oluşturduğu ve kendilerini “U-60 Takımı” olarak adlandıran grup da yer aldı.

Hafta kapsamında çocuklar için de resim yarışması düzenlendi. Yarışmada 103 çocuk hayallerindeki temiz ulaşım kavramını tuvallere yansıtarak birinci olmak için yarıştı. Seçer, etkinliğe katılarak dereceye giren ilk üç çocuğa bisiklet ödülünü verdi.

Yeni bisiklet durakları vatandaşların hizmetinde

Kent genelindeki mevcut bisiklet duraklarına 2’si Tarsus’ta olmak üzere toplam 6 durak daha eklendi. Kentin farklı noktalarında montajı tamamlanan duraklar bisiklet kullanan vatandaşların beğenisini topladı.

Mersin genelinde bisiklet kullanımının artması için önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi’nin KentBis bisikletleri, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında vatandaşlar tarafından bir günlüğüne ücretsiz olarak kullanıldı.