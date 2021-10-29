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Athena Tarsusluları coşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı dolayısıyla “Cumhuriyet Hepimizin, Konser Hepimizin” sloganıyla Tarsus’ta düzenlediği ücretsiz konserde Athena sahne aldı.

MERSİN 29.10.2021, 10:09
Athena Tarsusluları coşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı dolayısıyla “Cumhuriyet Hepimizin, Konser Hepimizin” sloganıyla Tarsus’ta düzenlediği ücretsiz konserde Athena sahne aldı.

Tarsus Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen Athena konserine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Cumhuriyet Bayramı’nda Tarsuslularla buluşan Athena, sahnede ‘Kafama Göre’, ‘Yaşamak Var Ya’ ve ‘Yalan’ gibi sevilen birçok şarkısını seslendirdi. Balkonlardan ve alandan Cumhuriyet coşkusuna ortak olan Tarsuslular, İzmir Marşı’na da eşlik ederek, ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırdı. Athena, “Sevgiyle ve aşkla, Cumhuriyet, hürriyet demek” diyerek, bu coşkuyu Tarsuslularla birlikte kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Konser sonunda Athena grubuna çiçek takdim eden Başkan Seçer, “Bugün buraya iki şey için geldim. Çok önemli bir gün, kabul ediyorum Cumhuriyet Bayramı ama Tarsus benim doğduğum yer. Bir onun için geldim. İkincisi ise Athena’yı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Hani diyorlar ya, ‘Her şey güzel olacak.’ Zaten her şey güzel olmuyor mu? Çok keyifli dakikalar yaşıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Bir görevimiz var. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, onunla beraber mücadele etmiş, bu Cumhuriyeti bize armağan etmiş tüm atalarımızı saygıyla, minnetle anacağız. Onların ruhu şad olsun. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Tüm Athena orkestrasına, sanatçılarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Athena konseri olduğunu duyunca konser için Mersin merkezden Tarsus’a geldiğini belirten Buse Işıldaklı ise “Bu konser için geldim. İyi ki de gelmişim. Athena’yı çok seviyorum. Zaten onun sıkı takipçisiyim, büyük hayranıyım, kendisini çok seviyorum. Aşırı eğlendirdi, çok güzeldi. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

Berfu Dağ ise konserden keyif aldığını vurgulayarak, “Yaş grubu harika, tam bizlere göre olmuş. Athena gençler için zaten iyi bir grup. Doğru bir tercih olmuş, teşekkür ederim Vahap Seçer’e” diye konuştu.

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