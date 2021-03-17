Atatürk’ün Tarsus’a gelişinin 98’inci yıl dönümü kutlandı

Tarsus Belediyesi, Atatürk’ün Tarsus’a gelişinin 98’inci yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutladı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Atamızın bizlere bıraktığı emanetlere sonsuza kadar sahip çıkacağız” dedi.

Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Tarsus’a 17 Mart 1923’te gerçekleştirdiği ilk ziyaretin yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı çerçevesinde ilk olarak Atatürk Anıtına çelenkler sunularak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçe protokolü ve gaziler katıldı.

Hava muhalefeti nedeniyle bazı etkinliklerin iptal edildiği kutlama programı, Mehmet Bal Sanat Galerisinde açılan ‘Atatürk’ün Tarsus’a Gelişi’ resim sergisi ve belediye bandosunun şehrin çeşitli yerlerinde verdiği mini konserlerle devam etti. Daha sonra Tarsus Belediyesi tarafından “Atatürk’ün Tarsus Ziyareti” üzerine hazırlanan program, araştırmacı yazar Hikmet Öz’ün anlatımıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

“Tarsuslular sizinle gurur duyuyorum”

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, yaptığı açıklamada, Atatürk’ün iki önemli sözüne mazhar olan Tarsus’un bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Yol göstericimiz, izinden hiç ayrılmadığımız Atatürk’ümüz, ‘Tarsuslular sizinle gurur duyuyorum’ ve ‘Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ sözlerini burada söylemiştir. Tarsuslular vatan savunmasının en zor dönemlerinde birlik olmakla, mücadele etmekle tarihe isimlerini yazdırıp Atamızın gönlünde taht kurmuştur. Atamız, o zor dönemlerde taviz vermeden işgal güçlerine karşı kıt imkanlarla mücadele ederek düşmanı topraklarımızdan kovan vatan sevdalısı hemşerilerimi ‘Tarsuslular sizinle gurur duyuyorum’ diyerek en güzel şekilde onurlandırmıştır. Bu gurur hepimizindir. Ben de bir Tarsuslu olarak, Tarsus Belediye Başkanı olarak tüm hemşerilerimle gurur duyuyorum” diye konuştu.

Bugün Atatürk’ün Tarsus’a gelişinin 98’inci yıl dönümünü kutladıklarını dile getiren Bozdoğan, “Milli Mücadele döneminde Fransız işgal kuvvetlerine karşı büyük bir direnişle karşı koyan kahraman Çukurovalıları görebilmek için güney illerine geziye çıkmaya karar veren Atamız, Tarsus’a ilk defa 17 Mart 1923’te gelerek bizleri şereflendirmiştir. 12 Mart 1923 gecesi trenle Ankara’dan hareket eden Gazi Mustafa Kemal ve beraberindekiler önce Adana, Mersin sonra da Tarsus’u şereflendirmişlerdir. Atamız istasyondan şehre yürürken Kara Fatma lakaplı Adile Hala ayaklarına kapanarak sevgisini, ‘Bastığın toprağa kurban olayım paşam’ sözleriyle dile getirmiş, aziz Atatürk de onu yerden kaldırırken ‘Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ ifadesi ile Türk kadınına ne kadar değer verdiğini şehrimizde tüm dünyaya göstermiştir. 19 Mart sabahı ayrılırken de ‘Tarsuslular, sizleri ve Tarsus’u hayatım boyunca gönlümde taşıyacağım’ sözü de bizim için ayrı bir onurdur. İşte bu vesile ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şehrimize gelişini bir kez daha kutluyor, O’nun bizlere bıraktığı emanetlere sonsuza kadar sahip çıkacağımızı bir kez daha yineliyoruz” ifadelerini kullandı.