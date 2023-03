Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 100. yıldönümü kutlandı

Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 100. yıl dönümü, kutlandı. Vali Ali Hamza Pehlivan, tren garında Atatürk’ün Mersin’e gelişini temsilen gazileri taşıyan treni karşılayıp, Türk bayrağını öperek teslim aldı.

17 Mart 1923’te Atatürk’ün Mersin’e gelişinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ilk tören tren garında gerçekleştirildi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, tren garında Atatürk’ün Mersin’e gelişini temsilen gazileri taşıyan treni karşıladı ve Türk bayrağını teslim aldı. Buradaki törene Vali Pehlivan’ın yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Tören daha sonrasında Cumhuriyet Meydanında devam etti. Vali Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Atatürk Anıtına çelenk sundu. Şiirlerin okunduğu törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 17 Mart’ın Mersin için onur ve gurur günlerinden biri olduğunu söyledi.

"Buruk bir heyecan yaşıyoruz"

100 yıl önce Mersinlilerin duyduğu heyecanı bu kez buruk bir şekilde hissettiklerini kaydeden Seçer, "Çünkü, acımız var, yasımız var. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kentimize gelişinin 100’üncü yıldönümü. Hepimize kutlu olsun. 6 Şubat ve sonraki günlerde peş peşe yıkıcı depremler, ardından sel afeti yaşadık. Binlerce vatandaşımızı bu felaketlerde kaybettik. Binlerce vatandaşımız yaralı. Kadim şehirlerimiz yok oldu. Yüreğimiz yasa boğuldu. Acı izleri, hatıraları silmek ve kentlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Depremde ve selde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerinin temelinde bilim vardır, akıl vardır. Kendi sözleriyle; ’hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fenin dışında mürşit aramak gaflettir, dalalettir.’ Yine onun dediği gibi, ’birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener.’ Milletini sonsuz aşkla seven Mustafa Kemal’in attığı her cesur adımda, işte bu ruh vardır. Karşılaştığı tüm zorlukları bu anlayışla aşmasını bilmiştir. Onun için yaptıklarından ve halkından emindir" dedi.

"Kurtuluş mücadelemizin meşalesi bu topraklardan yakıldı"

Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Kasım 1918’de Anadolu işgalcilere taksim edilirken, bölge komutanı olarak Mersin’e geldiğini dile getiren Seçer, "Tarihten sonuç çıkarmasını çok iyi bilen Atatürk, o gün de kararı sezmekte gecikmedi. Bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı: Milli egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir devlet kurmak. ’Asıl savaş şimdi başlıyor’ diyerek Kurtuluş Mücadelemizin meşalesini bu topraklardan, Mersin’den yaktı. Askeri zafer, Milli Kurtuluşun ilk şartıydı, kazandık. Fakat zaferden sonra yapılacaklar, bağımsızlık savaşımız kadar önemliydi. Artık Anadolunun Cumhuriyet ile aydınlanma zamanı gelmişti. Tarihler, 17 Mart 1923’ü gösterirken, O yine Mersin’deydi. Cumhuriyetimizin kurucusu, bu kez Yeni Türkiye’nin mesajını yine bu topraklardan verdi. Çünkü o, ticaretin, tarımın, sanatın öncü kenti gördüğü Mersin’e ve Mersinlilere çok güveniyordu. Sadece biz Mersinlilere değil, tüm Milletine güveniyordu. İşte bu güzel kent, bu güzel ülke, o sarsılmaz inançla kuruldu" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi gelecek yüzyıla taşıyacağız"

Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılının da kutlanacağını hatırlatan Seçer, "Bu yıl aynı zamanda Cumhuriyetimizin de 100’üncü yılını kutlayacağız. Bizim için bu yıl dönümü sadece bir takvim değişikliği değildir. Bir büyük dönüşümün adı olan Cumhuriyetimizi siyasi, ekonomik, sosyal ve diplomatik alanlarda hayalini kurduğumuz seviyeye çıkartacak teşebbüslerle, ülkemizi gelecek yüzyıla taşıyacağız. Ülkemizin ve medeniyetimizin tüm kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon, sizlere bırakacağımız en büyük miras olacaktır. Sizlerin de bu mirasa sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Bu tarihi günde Atamızla bir kez daha gurur duyuyor, minnetle anıyorum. Afetlerde yitirdiğimiz vatandaşlarımız ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" diye konuştu.