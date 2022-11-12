Atatürk sevdiği şarkılarla anıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlandığı 10 Kasım dolayısıyla, Erdemli Kültür Merkezinde ‘Atatürk’ün sevdiği şarkılar’ konseri gerçekleştirdi. Konser boyunca Atatürk’ün sevdiği şarkıları dinleyen vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yılında, O’nun sevdiği eserler, Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından hem solo hem de koro performanslarıyla seslendirildi. Erdemli Kültür Merkezinde gerçekleşen anma gecesine her yaştan vatandaşın yoğun katılım sağladığı görülürken, programda ayrıca Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı bir de gösterim yapıldı.

“Ata’mızı anmaya, onun sevdiği şarkıları dinlemeye geldik”

Anma gecesine katılan vatandaşlardan Saire Mavidamar, “Bugün Ata’mızı anmaya, O’nun sevdiği şarkıları dinlemeye geldik. Ata’mızı andığımız için gururluyuz. Vahap Başkanımız da çok güzel şeyler yapıyor, takdirle izliyoruz. Etkinlik olsun, hizmet olsun hiç kimseye ayrım yapmadan eşit hizmet veriyor. Bunun için teşekkür ederiz” dedi.

“Biz bu şarkıların anlamını biliyoruz, gençler de öğrensin”

İbrahim Kara adalı vatandaş ise “Buraya Mustafa Kemal Atatürk için geldim. 63 yaşındayım. Eğer biz buraya gelmeyeceksek, kendimizi geldiğimiz yere gönderelim. Benim gibi yaş almışların yanında, gelen gençler için de çok güzel ve anlamlı. Biz bu şarkıların anlamını biliyoruz, gençler de öğrensin ve unutmasın” ifadelerini kullandı.