Atatürk, Mersin’de törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83’üncü yılında Mersin’de düzenlenen törenlerle anıldı. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte hem tören alanındakiler hem de caddelerdeki vatandaşlar 2 dakika boyunca Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Mersin’deki 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreninin ilk bölümü Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Tören, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun, Cumhuriyet Meydanına gelerek tören mangasını selamlamasıyla başladı. Törene, Vali Su’nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye başkanları, protokol üyeleri, askerler, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Su, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer ile kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinin Atatürk Anıtına çelenk sunduğu törende, saatler 09.05’i gösterdiği sırada sirenler çalmaya başladı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte Mersin’de 2 dakika boyunca adeta hayat durdu. Tören alanındaki katılımcıların yanı sıra caddelerdeki 7’den 70’e tüm vatandaşlar, Atatürk için 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, limandaki gemiler, balıkçı barınağındaki tekneler sirenlerini, motorlu araçlar klaksonlarını, lokomotifler de düdüklerini 2 dakika boyunca çalarak anmaya katıldılar. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile de Türk bayrağı önce göndere çekildi, daha sonra yarıya indirildi.

Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından program Kültür Merkezinde devam etti. Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce hazırlanan programda, Devlet Opera ve Balesi sanatçıları eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende daha sonra MTSO Anadolu Lisesi ve İçel Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 10 Kasım Oratoryosu ile Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası tarafından Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.