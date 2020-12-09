Atasözü projesine öğrencilerden ilgi

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde "Bir Başkadır Atasözü" proje çalışmasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Çamlıyayla Kasım Ekenler Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Gülnaz Dağıstan’ın pandemi sürecinde “Bir Başkadır Atasözü” eTwinning proje çalışması hedefine ulaştı.

Arnavutluk, Hırvatistan ve Azerbaycan’ın da ortak olduğu “Bir Başkadır Atasözü” etkinliğinde kültürümüzün en önemli parçalarından biri olan atasözlerini derinlemesine inceleme fırsatı bulundu.

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal, her fırsatta proje tabanlı öğretim metodunun okullarda uygulanması gerektiğini dile getirirken, böyle projelerin öğretmen ve öğrencinin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Ayrıca atasözlerinin varlığını sürdürmesinin genç nesil sayesinde olacağını söyleyen Bakkal, “Hayatımızın bir parçası olan öğüt niteliğindeki sözlerin yaşatılması ve dilimizin zenginliğini koruması için gençlere atasözlerini sık sık kullanmayı önermiştir” dedi.