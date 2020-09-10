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"Aşure Etkinliği"nde zihinsel yetersiz çocuklar unutulmadı

MERSİN ALZHEİMER DERNEĞİ TARSUS GRUBU 'İMECE MUTFAK' KAPSAMINDA HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENDİĞİ 'AŞURE ETKİNLİĞİ'Nİ ÜLKER AYDIN YAŞLI DAYANIŞMA VE ERİNÇ EVİ'NDE MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA UYARAK GERÇEKLEŞTİRDİ.

MERSİN 10.09.2020, 09:37
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"Aşure Etkinliği"nde zihinsel yetersiz çocuklar unutulmadı

Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu ’İmece Mutfak’ kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlendiği ’Aşure Etkinliği’ni Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi’nde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak gerçekleştirdi.

Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu Sözcüsü Serap Kerimoğlu, aşurenin dayanışma ve paylaşmanın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Kerimoğlu, “İnsanlık tarihinde önemli bir yeri olan ’Aşure Günü’nde birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yapmak adına bu etkinliği düzenledik. Pandemiden dolayı bu yıl etkinliğimizi dışarıya kapalı organize ettik. Hayırseverlerin bağışladığı ürünleri bir araya getirerek görevli arkadaşlarımızla birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak aşuremizi pişirdik. Aşuremizi Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu’nun çalışmalarını ve faaliyetlerini yürüttüğü Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi’nde büyük bir titizlikle pişirerek aynı titizlikle Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tarsus Şubesi(ZİÇEV) -Özel Makbule Ölçen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören zihinsel yetersiz çocuklarımıza eğitim gördükleri merkezde ikram ettik. Etkinliğimize destek veren hayırseverlere teşekkür ederiz. Aşure Günü’nün tüm dünyaya sevgi, barış, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ederiz" dedi.

Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tarsus Şubes-Özel Makbule Ölçen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ idarecileri ve eğitmenleri Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu’na düzenlediği ’Aşure Etkinliği’nde zihinsel yetersiz çocukları unutmadıkları için teşekkür etti.

Etkinlik, memnuniyet duyguları ile son buldu.

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