Aşçılar üniforma giydi

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Geleneksel Aşçı Üniforması Giydirme Töreni ve Toros Üniversitesi Mezitli Belediyesi Protokol İmzalama Töreni düzenlendi. Mezitli Belediyesi Tirat Mutfak Atölyesi’nde düzenlenen törene Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Toros Üniversitesi Genel Sekreteri Reşit Aşkın, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Sabri Kalkan, Aşçılık Programı Öğr. Gör. Uğurcan Metin, Toros Üniversitesi Uygulama Hocası Ahmet Savaş ve öğrenciler katıldı.

Önlük giyme töreni öncesinde Toros Üniversitesi ile Mezitli Belediyesi arasında düzenlenen işbirliği protokolü Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz ve Başkan Neşet Tarhan tarafından imzalandı. İmzalanan işbirliği protokolünün ardından geleceğin şefleri aşçılık 1. sınıf öğrencilerine önlükleri giydirildi. Önlük giyme töreninin ardından Toros Üniversitesi Aşçılık Programı mezunları Muhammed Erkek ve Cem Çağlayan öncülüğünde 2. sınıf öğrencilerinin hazırladığı lezzetler katılımcılara sunuldu.

Etkinlik çerçevesinde açıklama yapan Otel Lokanta İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Kamuran Öztop, “Bugün Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı olarak öğrencilerimize ’üniforma giydirme töreni’ni gerçekleştirdik. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz bu törende bizler çok heyecanlanıyoruz, çünkü üniforma demek sorumluluk demek, meslek etiği bilinci demek. Öğrencilerimize şimdiden bu sorumluluğu yüklemiş oluyoruz. Tüm öğrencilerime bu anlamda başarılı bir eğitim hayatı diliyorum” dedi.

Mezitli Belediyesi ile yapılan protokol hakkında da bilgiler veren Öztop, “Bu günün bir diğer önemi de Mezitli Belediyesi ile imzaladığımız protokol çerçevesinde bu mutfakta bazı eğitimlerimizi ve workshoplarımızı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.