banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kısıtlamalar yarın kaldırılabilir!
Kısıtlamalar yarın kaldırılabilir!
Ekmeğin kilogram fiyatı 14.28 lira oldu
Ekmeğin kilogram fiyatı 14.28 lira oldu
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!

Arslanköy’ün kurtuluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

Kurtuluş Savaşında destan yazan Mersin’in Arslanköy yaylasının düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

MERSİN 01.03.2022, 16:26
Arslanköy’ün kurtuluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

Kurtuluş Savaşında destan yazan Mersin’in Arslanköy yaylasının düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Toroslar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kutlama etkinliği, 1453 rakımlı Arslanköy Mahallesi Cumhuriyet Alanında akşam fener alayı ve sinsin oyunu ile başladı, bu sabah ise Atatürk Anıtına çelenk sunma programı ile devam etti. Arslanköylü vatandaşların yer aldığı ve Kuvayi Milliye milislerinin düşman kuvvetlerini Arslanköy’den çıkarmalarını konu alan temsili tiyatro gösterimi de yoğun ilgi gördü.

Toroslar’ın çınarı Nesibe Nine, milli duyguları doruklara çıkardı

Arslanköylü 97 yaşındaki Nesibe Özgür, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın özel davetlisi olarak katıldığı kurtuluş programında milli duyguları bu yıl da doruklara çıkardı. İstiklal Marşı’nı ezbere seslendiren Toroslar’ın çınarı Nesibe Ninenin, vatan, bayrak aşkı ve Atatürk sevgisi büyük alkış aldı.

Etkinlikte konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, Arslanköy’ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz" sözlerinin adeta vücut bulmuş bir hali olduğunu belirterek, "102 yıl önce bugün bağımsızlığımıza ve hürriyetine sahip çıkan Arslanköylüler, amansız saldırıları kahramanca defetmiş, asla teslim olmamışlardır. Atalarımız vatanı için canını vermekle kalmamış, ihanet içerisinde bulunanları da bu topraklardan kovmuştur" dedi.

“Arslanköy’de yazılan kahramanlık destanının gururunu yaşıyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Arslanköy’ün kurtuluş gününü kutlayarak, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Kurtuluş Savaşıyla ülkemizin dört bir yanında yaşanan kahramanlık destanlarından biri de 1 Mart 1920’de Arslanköy’de yazılmıştır. 102 yıl önce kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla Arslanköyümüzün vatansever insanları, ordumuzla bir olup düşmanın ihanetine en güzel şekilde cevap vermesini bilmiş ve bize bugünün gururunu yaşatmıştır. Nice kahramanımız canları pahasına bizlerin geleceğine sahip çıkmıştır” diye konuştu.

Atatürk’ün, "Gidip Toros dağlarına bakın, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" sözüne atıfta bulunan Yılmaz, “Geçmişini bilmeyen, geleceğine yön veremez. Milli mücadele azminden ve kararlılığından aldığımız güçle, devletimizin bekası ve milletimizin istikbali için daima çalışarak milli ve manevi değerlerimize, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatıralarına sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte öğrenciler ve vatandaşlar tarafından Arslanköy’ün kurtuluş destanı ile ilgili şiirler okundu. Bölge halkı tarafından o günlerde Arslanköy’de yaşanan olayları temsil eden gösteriler sunuldu. Temsilin ardından Toroslar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi performanslarını sergiledi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18