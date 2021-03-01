Arslanköy’de kurtuluş coşkusu

Anadolu’da yazılan kurtuluş destanında imzası bulunan ve Mersin’de Kuvayi Milliye mücadelesinin başladığı yer olarak tarihe geçen Arslanköy’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Arslanköy Mahallesi Cumhuriyet Alanında düzenlenen kutlama programında, Toroslar Belediyesi tarafından vatandaşlara lokum ikramı yapılırken, çocuk boyama kitabı ve kalpak da hediye edildi. Dönemin askeri kıyafetlerini giyen gençlerin de yer aldığı törende milli mücadele ruhu yeniden yaşatıldı.

Programın açılış konuşmasını Arslanköy Mahalle Muhtarı Erdal Cengiz yaparak, Arslanköy’de verilen kahramanlık destanını anlattı. Cengiz; "Köyümüz, tarihe altın harflerle ismini yazdırmıştır. Bize bu gururu yaşatan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit ve gazilerimizi, kadını ve erkeğiyle kahraman köylülerimizi minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

"Çok şükür ki Arslanköy var, çok şükür ki Anadolu’da bir sürü Arslanköy var"

Duygulu anların yaşandığı törende Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Arslanköylü hemşehrilerinin kurtuluş gününü kutlayarak, Arslanköy’de yazılan destanın ve verilen mücadelenin bir özelliği olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "Arslanköy’deki mili hareketlenme İstanbul’dan, Ankara’dan ya da başka yerden yapılan bir çağrı ile değil, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkmasıyla eş zamanlı olarak milletimizin, Arslanköylülerimizin içinden gelen milli refleks ve milli iradeyle başlatılmıştır. Bu açıdan Arslanköy’de verilen kurtuluş mücadelesi önemlidir. Eminim ki, bugün de bayrağımız, vatanımız ve bağımsızlığımıza ilişkin her hangi bir tehdit karşısında Arslanköylü hemşehrilerimiz yine aynı milli iradeyle harekete geçecektir. Kurtuluş mücadelesinde can veren, kan veren, alın teri döken tüm büyüklerimizi ve şehitlerimizi minnetle anıyorum. Çok şükür ki Arslanköy var, çok şükür ki Anadolu’da bir sürü Arslanköy var. Türk milleti var oldukça, bayrağımız dalgalandıkça bağımsızlığımız, devletimiz ve milletimiz için hep birlikte mücadele etmeye hazırız ve hazır olacağız inşallah" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun ise 101 yıl önce çetin çarpışmalardan alnının akıyla çıkan Efrenk kasabasının adının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün onayı ve Gazi Meclisinin kararıyla Arslanköy olarak değiştirildiğini anımsattı. Dursun, “Arslanköy, kartal gibi heybetli duruşuyla Toroslar’dan Anadolu’yu aydınlatan bir meşaledir. Bu meşaleyi bir bayrak gibi elinde taşıyan Kurtuluş Savaşımızın ölümsüz şehitleri Efrenk Karakol Komutanı Başçavuş Ali, Teğmen Nail Bey, Çolak Ali, Başçavuş Hüsnü ve daha nice bağımsızlık sevdalısı, ülkemizin tarihine adlarını altın harflerle yazdırmıştır. Ne mutlu bize ki, tüm dünyanın belleğine ve ruhuna kazınmış bir zafere imza atan bu kahramanların evlatlarıyız. Ne mutlu bize ki, o çetin mücadelenin ardından bize bu topraklarda barışı, huzuru ve kardeşliği miras bırakan kahramanların evlatlarıyız" şeklinde konuştu.

"Ne mutlu bize büyük Türk milletinin mensuplarıyız"

Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin de Arslanköy’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutlayarak, "101 yıl önce torunu olmaktan gurur duyduğumuz dedelerimiz, bu mücadelenin bir parçası olmuşlar ve bugünümüzü canları pahasına bize hediye etmişlerdir. Başta Büyük Önderimiz Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, mahalle sakinleriyle sohbet ederek bayramlarını kutladı.