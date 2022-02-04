Arslan: "Un üretim ve ihracatında yüzde 50 artış hedefliyoruz"

Mersin’de üretiminin yüzde 50’den fazlasını ihracat noktasında değerlendiren Testa Un, 2022 yılı içerisinde üretimde ve ihracatta yüzde 50 artış hedefliyor.

2020 yılında Tarsus’ta, un üretimine başlayan marka, kısa sürede ihracat noktasında ve iç pazarda önemli adımlar attı. Un üretiminin yüzde 50’den fazlasını ihracatta değerlendirdiklerini belirten ve 2022 yılında hedeflerinin hem ihracatta hem de üretim noktasında yüzde 50 artış olduğunu söyleyen Testa Un Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Arslan, "2020 yılında Tarsus’ta, Testa ve Maye markalarıyla un üretimine başladık. Aylık 6 bin ton üretim kapasitesine sahip tesislerimizde, özellikle buğday unu üretimi yapmaktayız. Ekmeklik un, çok amaçlı un, pidelik un, pastalık-böreklik un, tandırlık un, tam buğday unu, bisküvilik un ve noodle unu gibi ürün çeşitlerimizi bulundurmakla beraber, yeni yatırımlarımızla ürün çeşitliliğimizi arttırmaya devam ediyoruz. Mevcut yatırımlara ek olarak Ar-Ge çalışmalarına yönelik yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Hem teknolojik hem de teknik personel olarak sahip olduğumuz imkanlar doğrultusunda, geleneksel ürünlerimizi, geleceğin teknolojisi ile birleştirerek, vazgeçilmez lezzetlerle sofralara ulaşmak için yola çıktık. Testa Un olarak tüketici ile kaliteli ürün konseptimizi buluşturarak sektörde büyümeyi ve bütün mutfaklara girmek istiyoruz" dedi.

2021 yılının herkes gibi kendileri içinde zorlu geçtiğini belirten Arslan, "Biliyorsunuz ki dünya geneli bir gıda enflasyonu yaşandı. Ve bu da ham madde fiyatlarında yüzde 100’e yakın bir fiyat artışına sebep oldu. Bununla birlikte enerji maliyetlerinde de yaşanan artıştan dolayı maliyetlerimizde büyük oranda artış meydana geldi. Biz ise bu yansımaları alarak hem bizi etkilememesi için hem de piyasaya olumsuz yansımaları olmaması için ortalama stok maliyetlerimizi baz alarak absorbe etmeye çalıştık. Bütün bunlara rağmen bir önceki seneye göre satışlarımızı yüzde 50 artırdık ve ciromuzu da katlayabildik. Öncelikli hedefimiz Türkiye’de 2022 yılında tüm mutfaklara girmek. Bununla birlikte ihracat yaptığımız ülkelere yenilerini ekleyerek, sayılarını ve gönderdiğimiz ürün tonajlarını artırmak olacaktır. Avrupa ülkeleri ağırlıklı pazarda yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. İç pazarın yanısıra dış pazarda bizim büyümemizdeki önemli adımlardan biri olacaktır. Yaptığımız makine yatırımları ile birlikte ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesinin 2022 yılında yüzde 50 artmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.