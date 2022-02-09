banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Benzine zam
Benzine zam

Arslan: "Bakliyatta en önemli kozumuz orijinal ürünlerimiz"

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, dünya bakliyat piyasasında Verimli Hilal’in merkezindeki Türkiye’nin en önemli kozunun orijinal ürün olduğunu belirtti. Bakliyatın ana vatanının Anadolu toprakları olduğu algısını güçlendirirken gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Arslan, “İtalya, makarnada nasıl marka algısı oluşturmuşsa, mercimeğin, nohutun ve bezelyenin ana vatanı olan Türkiye’nin de orijinal olduğu marka algısını güçlendirmemiz lazım. Bunun yolu da bakliyat ürünlerimizin kalitesini, lezzetini, güvenilirliğini ve mutfağımızı tanıtmaktan geçiyor” dedi.

MERSİN 09.02.2022, 10:29
Arslan: "Bakliyatta en önemli kozumuz orijinal ürünlerimiz"

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, dünya bakliyat piyasasında Verimli Hilal’in merkezindeki Türkiye’nin en önemli kozunun orijinal ürün olduğunu belirtti. Bakliyatın ana vatanının Anadolu toprakları olduğu algısını güçlendirirken gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Arslan, “İtalya, makarnada nasıl marka algısı oluşturmuşsa, mercimeğin, nohutun ve bezelyenin ana vatanı olan Türkiye’nin de orijinal olduğu marka algısını güçlendirmemiz lazım. Bunun yolu da bakliyat ürünlerimizin kalitesini, lezzetini, güvenilirliğini ve mutfağımızı tanıtmaktan geçiyor” dedi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) 2016 yılını Dünya Bakliyat Yılı ve 10 Şubat’ı Dünya Bakliyat Günü ilan etmesinde önemli misyon üstlenen AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, “Dünya Bakliyat Konfederasyonu Başkanlığı görevini yürütürken BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile işbirliğimizin sonucunda 44 ülkenin onayı ile 2016 yılının ‘Dünya Bakliyat Yılı’ ilan edilmesini sağladık. 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü, küresel ölçekte farkındalığın artırılmasında çok etkili oldu. Bu farkındalık, Covid-19 salgını sürecinde katlanarak arttı. Bulaşıcı hastalıktan korunmak için evlerine kapanan milyarlarca insan, sağlıklı ve güvenilir gıda olarak bakliyat tüketimine ağırlık verdi. Yüksek protein değerlerine sahip bakliyat çeşitleri, gerek insan sağlığı gerekse üretiminde az suya ihtiyaç duyulması ve havadaki azotu, potasyumu toprağa aktarması gibi çevreye katkıları nedeniyle geleceğin gıdası olarak görülmeye başlandı. 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü kutlanmadan önce dünya genelinde yılda bin tane haber, makale, sosyal medya paylaşımı yapılırken geldiğimiz noktada aynı skora günlük olarak erişebilir hale geldik. Bakliyat ürünleri, geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de insanlığın temel gıdası olmayı sürdürecek. Bu algıyı her geçen gün köklendiriyoruz” diye konuştu.

“Gen mirasımızı koruyup geliştirerek ürünlerimizin marka değerini artırabiliriz”

AHBİB olarak farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında bakliyatın Anadolu’daki 10 bin yıllık tarihini yansıtan ‘Bakliyat Atlası’ belgesel filmini Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Fransızca alt yazılı versiyonlarıyla dünya kültür hazinesine kazandırdıklarını anımsatan Başkan Arslan, şunları söyledi:

“Anadolu’da medeniyetlere beşiklik eden bazı arkeolojik yerleşmelerden elde edilen arkeobotanik verilerden yola çıkarak bilimsel temelde bakliyatın Türkiye’den tüm dünyaya yayıldığı gerçeğini çok iyi anlatmamız ve hafızalara kazımamız gerekiyor. Çünkü Kanada’ya, Rusya’ya, Ukrayna’ya, Kazakistan’a göre üretim alanlarımız çok sınırlı. Bakliyat dendiğinde insanların aklına ilk olarak Türkiye gelmeli! Türkiye’nin dünya bakliyat piyasasında en önemli kozunun, zengin gen kaynakları ve orijinal ürünler olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz. Bakliyattaki gen mirasımızı koruyup geliştirerek Türkiye’nin bakliyatta otorite olduğu algısını güçlendirebiliriz. Bu sayede ihracat pazarlarında ürünlerimizin marka değerini artırabiliriz.”

“AHBİB’in ocak ayı ihracatı 159,6 milyon dolar”

Başkan Arslan, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 34 artışla 1,57 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren AHBİB’in 2022 yılına da yüksek tempoda başladığını söyledi. Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artış yakaladıklarını belirten Başkan Arslan, 159,6 milyon dolar ihracat değeri elde ettiklerini açıkladı.

Yılın ilk ayında 184 bin ton ürünü dünya genelinde 166 ülkede değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Arslan, 848,3 milyon dolarlık sektör ihracatına yüzde 19 oranında destek verdiklerini kaydetti. Başkan Arslan, “Ocak ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürün grubu bakliyat oldu. Bu ayda yüzde 171 artışla 56,1 milyon dolarlık bakliyat ihraç ettik. İkinci sırada yüzde 10 artış ve 23,4 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri, üçüncü sırada yüzde 127 artış ve 18 milyon dolar değer ile değirmencilik ürünleri yer aldı” dedi.

En fazla ihracat Irak, Suriye ve Mısır’a

AHBİB’in ocak ayı ihracat performansını ülkelere göre değerlendiren Başkan Arslan, şöyle konuştu:

“Yılın ilk ayında en fazla ihracatı yüzde 77 artış ve 26 milyon dolar değer ile Irak’a gerçekleştirdik. Yüzde 12 azalış ve 12,2 milyon dolar değer ile Suriye ikinci, yüzde 467 artış ve 10,9 milyon dolar değer ile Mısır üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde ihracat artışlarında en güçlü yükselişleri Afganistan, Vietnam ve Slovakya pazarlarında elde ettik. Afganistan’a ihracatımız 222 kat artışla 7,6 milyon dolara, Vietnam’a 18 kat artışla 1,1 milyon dolara, Slovakya’ya 15 kat artışla 1,5 milyon dolara ulaştı. İhracat artışlarında dikkat çeken diğer pazarlarımız Çekya, Gana, Nijerya ve İrlanda oldu.”

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11