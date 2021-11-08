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Arslan: "25 milyar dolarlık ambalaj sektörü, 2022’de çıta yükseltecek"

Ambalaj sektörünün küresel pazarda üretim ve lojistik ayağında son dönemde karşılaşılan fahiş zamlar nedeniyle Türkiye’ye olan ilginin artış gösterdiğini söyleyen BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, “Tüketim ürünlerine olan talep artışı ambalaj sanayisini global olarak dinamik tutuyor. Ancak pandemiyle birlikte ambalaj ve plastik sektöründe artan üretim maliyetleri ve hammaddeye uygulanan fiyat artışları da gözleri bir kez daha Türkiye’ye çeviriyor” dedi.

MERSİN 08.11.2021, 12:35
Arslan: "25 milyar dolarlık ambalaj sektörü, 2022’de çıta yükseltecek"

Ambalaj sektörünün küresel pazarda üretim ve lojistik ayağında son dönemde karşılaşılan fahiş zamlar nedeniyle Türkiye’ye olan ilginin artış gösterdiğini söyleyen BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, “Tüketim ürünlerine olan talep artışı ambalaj sanayisini global olarak dinamik tutuyor. Ancak pandemiyle birlikte ambalaj ve plastik sektöründe artan üretim maliyetleri ve hammaddeye uygulanan fiyat artışları da gözleri bir kez daha Türkiye’ye çeviriyor” dedi.

Dünya pazarında bu zamları en az yansıtan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Arslan, "Ülkemiz stratejik konumuyla da önemli bir ticaret noktası olarak dikkat çekiyor. Pandemiyle birlikte Uzak Doğu ticaret zincirinde yaşanan kırılmalar, birçok ülkenin odak noktasını yeniden Türkiye haline getirdi” diye konuştu.

“Türk ambalajları 7 kıtada dünyayı paketliyor”

25 milyar dolarlık ambalaj sektörünün olmazsa olmaz kollarından birisinin de bant üretimi olduğuna dikkat çeken ve hemen hemen her sektörde başta paketleme olmak üzere kullanım ağının yaygın olduğunu kaydeden Arslan, “Ürettiğimiz bantların önce Avrupa, daha sonra ise dünya pazarında olması bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Türkiye ambalaj sanayisinin 2021 yılının ilk yarısında 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bilgisini veren Arslan şöyle devam etti; "180 ülkeye ambalaj ihracat yapan sektörümüz, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı ile dev bir buluşmaya da ev sahipliği yaptı. Bu organizasyonda kurulan iş bağlantıları nedeniyle Türkiye büyük bir fırsat elde etmiş oldu. Fuar, markamız adına da oldukça olumlu geçti. Amerika, Almanya, İngiltere, İsrail gibi ülkelerin Türkiye’ye olan ilgisi daha çok arttı. 7 kıtada dünyaya ambalaj malzemeleri ihraç eden sektörümüz adına biz de firma olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek, ürünlerimizin daha fazla ülkede yer bulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa süre içerisinde de ihracat halkamıza yeni destinasyonlar ekleyerek, Mersin ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum.”

“Standartlarımızı yükselttik”

“Türkiye’de plastik ambalaj üretimi yaklaşık 3,7 milyon tonun üzerindedir” diyen Arslan, “Türk ambalaj sektörü kalitede dünya standartlarında üretim yapıyor. Bu bağlamda yaptığımız yatırımlar da en iyi şekilde karşılığını buluyor. İyi bir ithalatçı olan İsrail’e, yakın zamana kadar yüklü mal satamazken, şu anda Türkiye sektörde iyi bir konumda olduğu için İsrail’den de yoğun talep almaya başladı. Sektöre olan bu ilgiyi Türkiye’nin çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Firma olarak bizde katma değerli üretim yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Amacımız dışa bağımlılığı en aza indirerek ihracat hacmini arttırmak. Ve inanıyoruz ki, hem ambalaj sanayimiz hem de şirketimiz 2022 yılında sektörün çıtasını katbekat yükseltecek” dedi.

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