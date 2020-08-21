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Aratos’un anıt mezarında çalışmalar sürüyor

TARİHİN EN BÜYÜK FİLOZOFLARI ARASINDA GÖSTERİLEN, ASTROFİZİKÇİ VE MATEMATİKÇİ ARATOS’UN ANIT MEZARININ ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. ARALARINDA PROFESÖRDEN TARIM İŞÇİSİNE KADAR FARKLI EĞİTİM VE SOSYAL GRUPLARINDAN GELENLERİN OLDUĞU 14 KİŞİLİK EKİP, TİTİZ BİR BİÇİMDE ARATOS’U GÜNEŞLE BULUŞTURMAK İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYOR.

MERSİN 21.08.2020, 14:47
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Aratos’un anıt mezarında çalışmalar sürüyor

Tarihin en büyük filozofları arasında gösterilen, astrofizikçi ve matematikçi Aratos’un anıt mezarının çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Aralarında profesörden tarım işçisine kadar farklı eğitim ve sosyal gruplarından gelenlerin olduğu 14 kişilik ekip, titiz bir biçimde Aratos’u güneşle buluşturmak için işbirliği yapıyor.

Zaman zaman aralarına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da katıldığı ekip, her santimetreyi kazdıkça sevinci ve heyecanı birlikte yaşıyor. Başkan Tarhan’ın ısrarlı bir şekilde gündeme getirilmesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığının gündeme aldığı Aratos’un anıt mezarının kazı çalışmaları için işbirliği sahneleniyor. Uzun yıllardır tarlaların içerisinde kalarak büyük tahribata uğrayan Aratos’un mezarı için oluşan kamuoyu üzerine, Tarhan arazi sahibi ile görüşerek yaklaşık bir dönümlük bir alanın Mezitli Belediyesi’ne bağışladı. Arsa sahibinin gönüllü olarak bağışı ile başlayan işbirliği şimdi kazı aşamasında da büyüyerek devam ediyor. Kazı başkanlığını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı ile birlikte Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan’dan başlayarak tarım işçisi Döndü Öz’e kadar, tüm ekip tek bir beden gibi hareket ederek titizlikle çalışıyor. Ortaya çıkan her bulgu kaydediliyor ve dev taşlar kullanım alanlarına göre sınıflandırılıyor. Soli Pompeiopolis antik kentini kazarken, Tarhan’ın teşviki ile bu dönem çalışmaları Aratos üzerine yoğunlaştırdıklarını ifade eden Remzi Yağcı, “Aratos’un anıt mezarının ortaya çıkarılması kuşkusuz sadece Mezitli ve Mersin için değil Türkiye ve dünya için de çok önemli bir buluş olacaktır. Soli Pompeiopolis kazıları içerisin de çok önemli bir buluş olacak. Dünyanın ilgisinin buraya döneceğini, sırf Aratos’un anıt mezarını görmek için Mezitli’ye çok sayıda gelen olacağını biliyoruz. Bu durum ekip olarak aynı heyecanı paylaşmamıza neden oluyor. Başkanımıza yakın ilgisi nedeniyle teşekkür ederiz” dedi.

Mersinlileri kazı alanında yaşayan heyecana ve keşfe ortak olmaya davet eden Başkan Tarhan ise “Dünya için çok önemli bir değer olan Aratos’u yeniden insanlıkla buluşturmak fikri hepimizi çok heyecanlandırıyor. Biz kazı ekibinde bulunan tüm arkadaşlarımızla birlikte bu heyecanı paylaşıyoruz. İstiyoruz ki tüm Mersinliler aynı heyecanı yaşasın. Burada ne yapılıyor, Aratos kimdir, tanık olsun. Dünya için neden bu kadar önemli olduğunun farkına varsın istiyoruz. Mezar çıktığı zaman tüm dünya duyacak ve tüm inşaların ilgisi buraya yönelecektir. Sadece Aratos’u değil Mersin’i ve Mezitli’yi de duyacaktır” ifadelerini kullandı.

Tarlada çalışırken böylesi bir hassas konu için çalışmak fırsatı doğduğunu dile getiren tarım işçisi Döndü Öz de “İlk kez böyle bir işte çalışıyorum ve büyük heyecan duyuyorum. Çok hassas bir çalışma. Çok sevdik bu işi. Daha önceki yaptığım işlerin aksine, en büyük güç hızlı çalışmaya değil dikkate harcanıyor. Hocalarımızın heyecanı bizi de heyecanlandırıyor. Umarım bundan sonraki kazılarda da görev alırız” diye konuştu.

Yaklaşık bir haftadır 10 kişilik bir ekiple işçi ve öğrenciyle kazmaya devam ettikleri bilgisini veren Deniz Kaplan da “İşçi arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle birlikte Aratos’u gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Henüz daha yolun başındayız. Bulgular ışığında tahmin yürütebiliyoruz. Nasıl bir yapı ortaya çıkacağını kazı ilerledikçe daha net anlayacağız” şeklinde konuştu.

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