Aratos’un anıt mezarı için kazı çalışmaları başlıyor
MEZİTLİ BELEDİYESİ EKİPLERİ, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TOPRAK ÜSTÜNE ÇIKARILMASI İÇİN KAZI ÇALIŞMASININ BAŞLAYABİLMESİ AMACIYLA ÜNLÜ FİLOZOF VE ASTROFİZİKÇİ ARATOS’UN ANIT MEZARINDA TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPTI.
MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kültür ve Turizm Bakanlığının, bir sebze tarlasının ortasında kalan ünlü filozof ve astrofizikçi Aratos’un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatma kararı aldığını bildirdi. Tarhan, yakında başlaması planlanan kazı için anıt mezarın bulunduğu alanda temizlik yapıldığını kaydetti.
Mezitli Belediyesi ekipleri, önümüzdeki günlerde toprak üstüne çıkarılması için kazı çalışmasının başlayabilmesi amacıyla ünlü filozof ve astrofizikçi Aratos’un anıt mezarında temizleme çalışması yaptı. Bir sebze tarlasının içerisinde kalmış ve hayırsever bir vatandaşın bağışı sonrası mülkiyeti Mezitli Belediyesine geçmiş olan mezar alanında bulunan otları temizleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre güvenliği de aldı.
“Mezar alanını kazı ekibi için hazır hale getirdik”
Belirlenen program çerçevesinde çalışma yaptıklarını belirten Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, “Uzun çabalarımız sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığımız, ünlü filozof ve astrofizikçi Aratos’un mezarının gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatma kararı aldı. Biz de kazı ekibine gereken çalışma fırsatı sunabilmek adına alanın temizlenmesi ve güvenlik altına alınması için hazırlık yaptık” dedi.
Aratos’un dünya kültürü için son derece önemli bir değer olduğunu ifade eden Tarhan, “Aratos’un anıt mezarının gün güzüne çıkması, Mezitli’nin dünya genelinde daha fazla tanınmasına, çok sayıda turistin kente gelmesine yol açacaktır. Kentimiz ve ülkemiz için son derece önemli olan bu değerin bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış olması çok büyük kayıptır” diye konuştu.
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