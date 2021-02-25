Araçta uyuşturucu kullanan iki kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki kişi, araçta uyuşturucu kullandıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’nde devriye gezen ekipler, iki şüpheliyi araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakaladı. Üzerlerinde 20 gram bonzai ile yakalanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.