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Ankara Sanat Tiyatrosu’na ’Mezitli’ye gel ’çağrısı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Covid-19 salgınının olumsuz etkisi ve oluşan ekonomik sıkıntıdan dolayı 58 yıldır oyunlarını sergiledikleri salonlarını boşaltmak zorunda kalan Ankara Sanat Tiyatrosu’nu Mezitli’ye davet etti.

MERSİN 08.12.2020, 16:45
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Ankara Sanat Tiyatrosu’na ’Mezitli’ye gel ’çağrısı
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Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Covid-19 salgınının olumsuz etkisi ve oluşan ekonomik sıkıntıdan dolayı 58 yıldır oyunlarını sergiledikleri salonlarını boşaltmak zorunda kalan Ankara Sanat Tiyatrosu’nu Mezitli’ye davet etti.

Başkan Tarhan, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin’de de pek çok kez oyun sergileyen Türkiye’nin en köklü tiyatro okullarından birisi olan Ankara Sanat Tiyatrosu’nun, içerisinde bulunduğu durumun son derece önemli olduğunu ifade ederek, toplumun tüm kesimleri gibi, son yıllarda ekonomik olarak zor günler geçiren sanatsal kurumların virüs salgını ile büyük bir darbe yediğini söyledi.

Zor koşullardan dolayı kapanma noktasına gelen Ankara Sanat Tiyatrosu’nu Mezitli’ye davet eden Tarhan, “İşin reklamına girmeden elimizden geldiği ölçüde sanatla uğraşan kurumlara destek olmaya çalıştık. Kentimizde bu gelişmeler yaşanırken Ankara Sanat Tiyatrosu gibi köklü bir sanat kurumunun sessiz sedasız yerlerinden edilmelerine tanık olmak istemiyoruz. Yetiştirdiği isimlerle ülkemizin sanat geleceğinin garantisi olan Ankara Sanat Tiyatromuzu Mezitli’ye davet ediyoruz. Türkiye’nin en özel amfi tiyatrolarından birisine sahibiz. Nisan ayı itibariyle bölgenin en önemli sanat kurumlarından birisi olacak olan Kültür Merkezimiz hayata geçtiğinde Mezitli, sanatın ve kültürün en yoğun yaşandığı yerlerden birisi haline gelecek. Mezitli Belediyesi olarak kente kazandırdığımız sanatsal mekanlar, Ankara Sanat Tiyatrosu’nun gelmesiyle birlikte güçlenecektir. Mezitli, dünyanın en değerli kurumlarından birisine ev sahipliği yapacak, aynı zamanda çok önemli bir değerin kaybolmasının önüne geçilecektir” dedi.
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