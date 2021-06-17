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Anamur’daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Mersin’in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, çok miktarda uyuşturucu ile birlikte gözaltına alındı.

MERSİN 17.06.2021, 10:00
Anamur’daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Mersin’in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, çok miktarda uyuşturucu ile birlikte gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesinde uyuşturucu madde kullanan, imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan iki ayrı çalışmada, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 30 gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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