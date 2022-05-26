banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu
İstanbul'da metro seferlerine düzenleme getirildi!
İstanbul'da metro seferlerine düzenleme getirildi!
İstifa etmeyecek!
İstifa etmeyecek!
12. Rize Günleri’nde helyum gazlı balonla gökyüzüne çay salındı
12. Rize Günleri’nde helyum gazlı balonla gökyüzüne çay salındı

Anamur’da yol çalışması sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anamur’da Mareşal Fevzi Çakmak, İnönü, Adnan Menderes ve Turgut Reis caddelerinde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştiriyor.

MERSİN 26.05.2022, 10:06
Anamur’da yol çalışması sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anamur’da Mareşal Fevzi Çakmak, İnönü, Adnan Menderes ve Turgut Reis caddelerinde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştiriyor.

Anamur’da, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi’nin koordinasyonunda yürütülen ve Mareşal Fevzi Çakmak, İnönü, Adnan Menderes ve Turgut Reis Caddelerini kapsayan çalışmalarda toplam 9 bin 547 ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Aynı zamanda ekipler, 20 bin 912 metrekare kaldırım döşemesi gerçekleştirdi. Ekipler, daha sonra caddelerde 6 bin 800 ton aşınma imalatı da yapacak. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri tarafından Anamur’un bir diğer önemli caddesi olan 19 Mayıs Caddesi’nde de çalışma yapılması planlanıyor.

Yol çalışmaları hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi CHP Anamur Meclis üyesi Erdal Karan, “İnönü Caddesi’ndeki ve yukarıda Anamur’dan girişteki yolu bitirmek üzereyiz. Son nokta zaten burası. Bu yolun önemi o kadar yüksekti ki yıllardır söylüyorduk ama bir türlü yaptıramıyorduk” dedi.

Yolda sadece asfalt çalışması değil aynı zamanda altyapı çalışması yapıldığını da belirten Karan, “Çok da güzel oluyor. Halk tarafından da çok memnuniyetle karşılanıyor. Vahap Başkanımızın sayesinde Avrupa’daki yolun aynısını buraya döktürüyoruz. İskele, Anamur’un can damarı. Yıllardır burada bu yol yapılsın diye çok mücadeleler verildi. Biz yönetime geldikten sonra Vahap Başkanımızın öncülüğünde yapıldı. Bu konuda da çok mutluyuz” diye konuştu.

Anamur’da turizm işletmeciliği yapan Erol Tuna, yapılan yolun Anamur ve iskele halkı için oldukça önemli olduğunu belirterek, “Yıllardır bugünleri bekliyorduk. Burası Anamur’un en önemli noktası. Gerek ilçemizin tanıtımı gerekse Anamur halkı için son derede önemli. Anamur’un özellikle yaz mevsiminde turizm için de büyük bir önemi var. Burada yaz aylarında iğne atsan yere düşmez. Böyle önemli bir yerde yıllardır toz toprakla boğuşuyorduk. Ama şimdi buraya Londra asfaltı gibi yol yapıldı. Bizim yol hasretimizi bitiren ve sesimize kulak veren Başkanımız Vahap Seçer’e ve ekibine teşekkür ederiz. Yollarımız güzelleşiyor, Anamur güzelleşiyor. Anamur’a şu yapılan hizmet büyük bir hizmet” şeklinde konuştu.

İskele Mahallesi’nde 30 yıldır esnaflık yapan Nadir Türkay, yapılan çalışmadan dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek , “Her şey çok güzel oldu, bundan daha iyi olamazdı. Bundan sonrasında hizmetlerin devamını bekliyoruz. Yol konusunda müteşekkiriz. Bu cadde İskele’nin kalbi. Anamur’da gelinen ilk yer burası. Önemli bir güzergah. Güzel oldu. Daha öncesinden hiç bahsetmemeyeyim. İlk defa bu şekilde güzel bir şey yapıldı buraya. Allah razı olsun diyoruz. İskele esnafı olarak şükranlarımızı sunuyoruz Vahap Başkanıma” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
açık