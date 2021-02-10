Anamur’da kaçak içki operasyonu

Mersin’in Anamur ilçesinde jandarma ekipleri, bir markette yaptığı aramada 6,5 litre kaçak içki ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol imalatı ve satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda Karşdişlen Mahallesi’nde bulunan bir markette kaçak alkol satışı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese yapılan operasyonda, 6,5 litre kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.