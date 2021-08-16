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Anamur’da içmesuyu çalışmaları sürüyor

Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Çamlıpınaralanı Mahallesi’nin, yıllardır süren içmesuyu sorununun çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

MERSİN 16.08.2021, 09:54
Anamur’da içmesuyu çalışmaları sürüyor

Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Çamlıpınaralanı Mahallesi’nin, yıllardır süren içmesuyu sorununun çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ’nin yatırım tutarı 1 milyon 364 bin lira olan içmesuyu imalatları kapsamında, Ören Mahallesi’nde bulunan mevcut su deposundan yeni yapılan sistemle yaklaşık 9 bin 926 metre içmesuyu şebeke imalatı, 1 adet 30 metreküp içmesuyu biriktirme deposu ve 1 adet 10 metreküp toplama odası ile mekanik imalatlar yapıldı. Bu sayede Çamlıpınaralanı Mahallesi sakinleri kesintisiz içmesuyuna kavuştu.
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