Anamur’da fahiş fiyat denetimi

Mersin’in Anamur ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde fahiş fiyata karşı denetim yaptı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, son günlerde ülke gündeminde olan fahiş fiyat tartışmalarına yönelik olarak zabıta müdürlüğü ekipleri ile ilçede bulunan marketlerde etiket kontrolü ve fiyat denetimi yaptıklarını söyledi.

Döviz kurunun artması ile birlikte yüzde 100’ü aşan fiyat artışlarının, son dönemde dövizde yaşanan düşüşle birlikte aşağıya doğru çekileceğini belirten Kılınç, bu süreci fırsata çevirmeyi düşünenlerin vatandaşlar üzerinden para kazanmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Yapılan denetimlerde şu ana kadar fahiş fiyat uygulamasına rastlamadıklarını da belirten Başkan Kılınç, "Denetim yaptığımız iş yeri yetkililerinin de temennisi fiyatların biran önce düşmesi şeklinde. Krizi fırsata çevirerek sadece para kazanmaya odaklanmayan, vatandaşın cebini de düşünen esnafımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın temel gıda maddeleri başta olmak üzere bütün ihtiyaçlarını en uygun fiyata alabilmesi için denetimlerimizi arttırarak sürdüreceğiz" dedi.