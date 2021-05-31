Anamur’da cezaevi kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Mersin’in Anamur ilçesinde Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için başlatılan kitap bağışı kampanyası düzenlendi.

Anamur Adliyesinde düzenlenen kampanya kapsamında, kitap bağışlarının kabul edildiği stant kuruldu.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal ve Cumhuriyet Savcıları ile Anamur Kaymakamı Aydın Memuk, Garnizon Komutanı Taner Tekel, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Baro Temsilcisi Murat Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Savaş Cingöz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Özdemir, T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hamit Kaslı ve oğlunun katılımı ile yapılan kampanya kitap bağışlarıyla başlatıldı.

Kampanya 16 Haziran tarihine kadar Anamur Adliyesi ve Anamur İlçe Kütüphanesi önünde kurulan kitap bağış merkezlerinde devam edecek.