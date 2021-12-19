Anamur’da 2 mahalle daha kesintisiz içme suyuna kavuştu

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Anamur ilçesi Yalıevleri ve İskele mahallelerinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu borularını yenileyerek, vatandaşları kesintisiz ve kaliteli içme suyuna kavuşturdu.

Anamur ilçesi Yalıevleri Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde bulunan kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arıza veren içme suyu hattı, 160 milimetre 650 metre borular ile değiştirildi. Bu sayede kayıp-kaçakların önüne geçilirken, mahalle sakinleri kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyuna kavuştu.

İskele Mahalle Muhtarı Hayrettin Haber, yapılan MESKİ çalışması ile daha temiz içme suyuna kavuşacaklarını ifade ederek, “İçme suyu boruları yenileniyor. Yalıevleri’nden başlayarak İskele Mahallesi’ni kapsayan bir çalışma yapılıyor. Yıllardır değişmediği için daha önceki borular arıza veriyordu. Şu anda çapı daha geniş borular döşeniyor. Onun için mahalle daha iyi, daha temiz içme suyuna kavuşacak. Bu konuda bize yardımcı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.