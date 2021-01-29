Anamur Kaymakamı Memük görevine başladı

İzmir vali yardımcısı görevini yürütürken Anamur Kaymakamlığına atanan Aydın Memük, görevine başladı. Memük, insan odaklı bir anlayışla görevini sürdüreceğini söyledi.

Görevine başlaması dolayısıyla bir açıklama yapan Kaymakam Memük, “Ülkemizin en güzel ilçelerinden biri olan Anamur ilçesinde göreve başlarken, sizlere hizmet etmenin onur ve mutluluğu içerisinde tüm Anamurlu vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Burada kaymakamlık görevini yaptığımız sürece; ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu ile insan odaklı bir anlayışa sahip olacağız. İlçemizin yatırımlarını, projelerini ortak akıl çerçevesinde ve birlik, beraberlik içerisinde yürüteceğiz” dedi.

Görevini ekip ruhu içerisinde yapacağını vurgulayan Memük, “Bu görevi yürütürken, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, yerel yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla bir ekip ruhu içerisinde karşılıklı işbirliği ve koordinasyon anlayışıyla ilçemizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve daha yaşanılır bir Anamur için yapılacak çalışmalar önceliğimiz olacak. Bugüne kadar ilçemize hizmet eden, görevli veya gönüllü herkese teşekkür eder, Anamurlu hemşerilerime sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler dilerim” ifadelerini kullandı.