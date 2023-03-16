Almanya’daki gönüllülerden depremzedeler için 2 yardım tırı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın girişimleriyle Almanya Nürnbergli gönüllüler tarafından insani yaşam malzemelerinin bulunduğu 2 tır, Tarsus Belediyesine ulaştı. Almanya’daki gönüllü vatandaşlar tarafından hazırlanarak Tarsus’a getirilen tırlardan birisi deprem bölgesine, diğeri ise afet bölgesinden Tarsus’a gelen ailelere ulaştırılacağı kaydedildi.

Nürnbergli Gönüllüler tarafından yoğun göçün yaşandığı Mersin’in Tarsus ilçesine insani yaşam malzemelerinin bulunduğu 2 tır ulaştı. Tarsus’a gelen vatandaşlara dağıtılmak ve deprem bölgesine gönderilmek üzere kullanılacak olan malzemeler, gönüllüler tarafından hazırlandı. İçerisinde hijyen malzemeleri, uyku tulumu, halı, yorgan, yastık, oyuncak, dezenfekte ilacı, kıyafet, ayakkabı, köpek maması, hasta yatağı, baston, hasta yürüteci, bebek puseti ve çok sayıda tekerlekli sandalye bulunduğu ifade edildi.

Yapılan desteklerin büyük bir dayanışmanın göstergesi olduğunu belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Hem afet bölgesinden kentimize gelen vatandaşlarımıza ulaştıracağımız hem de depremin yaşandığı bölgelere ulaştırmak üzere 2 tır belediyemize ulaştı. Bu anlamda tırları hazırlayıp kentimize getiren Nürnbergli Gönüllülere çok teşekkürler ediyorum. Bu desteklerle birlikte yaraları hep beraber saracağız" dedi.