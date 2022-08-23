Alaca: "Sanayi alanları artmalı"

Alaca Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca, sanayi yatırımları açısından büyük önem taşıyan sanayi alanlarının Mersin’de hızlı bir şekilde arttığını vurgulayarak, "Hızlı artışa rağmen sanayi alanları yetersiz kalıyor. Bu anlamda bürokratik işlemler hızlandırılmalı ve kent bir an evvel yeni yatırımcılar ile kucaklaşmalı" dedi.

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklama ile birlikte Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Bölge 380 hektar, 2. Bölge 278 hektar, 3. Bölge 98 Hektar ve son olarak onaylanan 4. Bölgenin 67.5 hektar olmak üzere toplamda 823.5 hektar alana ulaştığını hatırlatan Alaca, "Mersin’de organize sanayi bölgelerinde hızlı bir yükseliş gözlemleniyor. Fakat yine de yatırımcıya yeni sanayi alanları yeterli gelmiyor. Mersin’e yatırım yapmak isteyen sanayicilere tahsis edilecek yeni alanlar oluşturulmalı. Son 10 Yıl içerisinde Mersin sanayisi hızlı bir yükseliş yakalamış olmasına rağmen halen arsa tahsisi için sırada bekleyen onlarca yatırımcı var. Bu anlamda özellikle bürokratik işlemlerin çok daha hızlı gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bürokrasi sanayicinin hızına ayak uydurmalı" diye konuştu.

Ülke ekonomisinin en önemli ayağı olan üretimin artış göstermesi, halkın daha refah bir ortamda yaşaması için gerekli olan istihdamın artması ve cari açığı kapatacak olan ihracat rakamlarının yukarı çekilmesi adına yeni sanayi alanlarının büyük önem taşıdığını da vurgulayan Alaca, "Mersin Limanı sanayicinin navlun bedellerini aşağıya çekmesi açısından önem arz ediyor. Gaziantep gibi büyük bir sanayi kentinin yatırımcısı bile navlun bedellerinden dolayı son yıllarda Mersin’de yatırım yapmaya başladı. Kent olarak liman avantajını, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın avantajını iyi kullanmalı ve bunu iyi pazarlamalıyız. Tarsus OSB ve Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bir an evvel yatırımcının kullanabileceği hale gelmesi açısından gerekli çalışmalar yapılmalı. Kent olarak OSB sayımız ne kadar çok olursa, istihdam sayılarımız da o kadar artacaktır. Kentin ekonomik rakamları artış gösterdikçe, refah seviyesi de artış gösterecektir. Bu anlamda başta OSB’lerimiz olmak üzere tüm STK’lar da birlik içerisinde hareket etmeli" ifadelerini kullandı.