Mersin’in Tarsus ilçesinde, Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu, ’Dünya Alzheimer Farkındalık Günü’ kapsamında ’Aktif Ol, Sağlıklı Yaşlan’ etkinliği düzenledi.

Alzheimer hastalığında aktif yaş almanın önemine ve müziğin iyileştirici gücüne vurgunun yapıldığı etkinlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarının ön planda tutularak tüm katılımcılara ’Hes Kodu’ kontrolü yapıldı.

Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu adına konuşan Nazan Şengül, pandemi öncesi ve sürecinde Alzheimer Derneği bünyesinde yapılan proje ve çalışmaları anlattı. Yeni çalışma döneminde yapılması planlanan proje ve çalışmalardan bahsederek aktif yaş alma merkezleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Aktif yaş almanın önemine dikkat çekerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Katılımcılara alzheimer hastalığının simgesi turuncu kurdelenin takıldığı etkinliğe konuşmacı olarak katılan Fzt. Hülya Bozoğlu sunumuna egzersiz yaptırarak başladı. Alzheimer hastalığının tanımını, belirtilerini, teşhisini ve tedavi yöntemlerini anlatarak üç zincir kuralına değindi. Egzersiz çeşitlerinden bahsederek fiziksel ve zihinsel egzersiz çeşitlerini sosyal yaşamdan örnekler vererek dile getirdi.

Sunumunun sonunda nefes egzersizi yaptırarak katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Söz ve müziği Tarsuslu Çetin Tazeler’e ait olan ’Başa Sardım’ shinglenı önümüzdeki günlerde müzik severlerle buluşturacak olan Popstar Türkiye Finalisti Solist Beyza İrtük’ün yorumuyla farklı duygular yaşayan katılımcılar bir birinden güzel şarkıları dinlemenin mutluluğunu yaşadı. Şef Hasan Basri Üstün’ün bağlaması ile eşlik ettiği etkinliğin müzik dinletisi bölümünde Solist Beyza İrtük sempatik davranışları ve yorumu ile beğeni topladı.

Etkinlik, çiçek ve hediye takdimi ile birlikte toplu hatıra fotoğrafının çekiminin ardından son buldu.