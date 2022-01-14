AKMİB’den yüzde 62 artışla 4,18 milyar dolarlık ihracat

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 artış yakalayıp 4,18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı 8 birlik arasında lider konumda olan AKMİB’in yıllık ihracatının yüzde 88,8’inin mineral yakıtlar ve yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar ürün gruplarında kümelendiğini kaydeden Başkan Çağan, en yüksek ihracat değerlerine Hollanda, Malta ve Birleşik Devletler pazarlarında ulaştıklarını söyledi.

Ham madde ve ara mal açısından yüzde 70’ler düzeyinde dışa bağımlı olan Türk kimya sektörünün emtia fiyatlarındaki artışlar, kurdaki volatilite, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadığını kaydeden Başkan Çağan, “Plastik başta olmak üzere petrokimya ürünleri, boya, kauçuk, temizlik ürünleri, kozmetik, ilaç, gübre, organik ve anorganik kimyasallar, medikal ürünler ile geniş bir alt sektör yelpazesine sahip kimya sektöründe ihracat hedeflerine ulaşmaya çalışırken eş zamanlı olarak cari açığa neden olan ham madde ithalatını da azaltmamız gerekiyor. Bu nedenle geri dönüştürülebilir plastik ve cam ambalajların çöp olmadığı bilincini toplumumuza aşılamamız ve bunların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayacak mekanizmaları hayata geçirmemiz gerekiyor” dedi.

2022 yılı başından itibaren ambalajlı ürünlerde depozito yönetim sistemine geçilmesinin yarar sağlayacağını ifade eden Başkan Çağan, geri dönüşümün çevrenin korunmasına katkıları, karbon salınımını azaltmaya yönelik etkileri, sağladığı ekonomik kazanımlar gibi konularda farkındalığı artıracak kampanyaların düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

"En çok mineral yakıtlar ve mineral yağlar ihraç ettik"

Kimya endüstrisinin pek çok sektöre ara mal ve ham madde temin eden en önemli sektörlerin başında geldiğini gerek üretimde gerekse dış ticarette ekonomilere yön verdiğini belirten Çağan, “Aralık ayında yüzde 77,2 artışla 450,3 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, 2021 yılı sonunda 4 milyar 181 milyon dolar ihracat değerine ulaştı. Geride bıraktığımız yılda uluslararası piyasalarda 6 milyon 997 bin ton ürünü değerlendiren Birliğimiz, en fazla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar ihraç etti. Bölge ihracatımızda yüzde 88 artış ve 2,83 milyar dolar değer ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri birinci sırada yer aldı. Yıllık ihracatımızda yüzde 67,7’lik payı olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünlerinin ardından plastikler ve mamulleri yüzde 53 artış ve 600,7 milyon dolar değer ile ikinci, anorganik kimyasallar yüzde 6 artış ve 279,5 milyon dolar değer ile üçüncü geldi. Ürün gruplarında en yüksek ihracat performansını yüzde 245 artış ve 65,9 milyon dolar değer ile organik kimyasallarda elde ettik” diye konuştu.

Bölge ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Çağan, “AKMİB’in ana pazarlarını Avrupa Birliği, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD oluşturuyor. 2021 yılında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde yüzde 84 artış ve 728,7 milyon dolar değer ile Hollanda birinci, yüzde 543 artış ve 250,7 milyon dolar değer ile Malta ikinci, yüzde 118 artış ve 248,6 milyon dolar değer ile Birleşik Devletler üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde ihracat artışında en yüksek performansı yüzde bin 41 artış ve 169,2 milyon dolar değer ile Yunanistan pazarında yakaladık” dedi.