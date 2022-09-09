Akkuyu Nükleer A.Ş. ’TEKNOFEST 2022’ye katıldı

Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde düzenlenen, Türkiye’nin en büyük teknoloji fuarı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ’TEKNOFEST’e katıldı.

Bu sene 5’incisi düzenlenen festival, 30 Ağustos- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havaalanında gerçekleştirildi. Festivalde, Türkiye’den 100’den fazla devlet kuruluşu, paydaş kurum ve üniversite yer aldı. Akkuyu Nükleer A.Ş standı da 6 gün süren festival boyunca ziyaretçileri ağırladı.

Şirket bu yıl, Türkiye’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat projesi, nükleer enerji ve nükleer teknoloji konuları hakkında fuar ziyaretçilerinden oluşan geniş kitleyi bilgilendirmeyi amaçlayan heyecan verici ve zengin içerikli bir program hazırladı. Standı ziyaret edenler, artırılmış gerçeklik ile ’VVER-1200 teknolojisine sahip NGS’ mobil uygulamasını ilgiyle karşıladılar. Ziyaretçiler uygulamayı kullanarak, Akkuyu NGS’nin ana tesisleri ve ekipmanlarının yanı sıra NGS’nin çalışma prensiplerini interaktif bir 3D modeli ile görme fırsatı yakaladılar. Stantta özellikle çocuklar ve gençler için nükleer enerji ve çevre duyarlılığı ile ilgili sorular içeren interaktif bir bilgi yarışması düzenlendi. Bilgi yarışmasında sorular, Akkuyu Nükleer A.Ş’nin, korunmasında aktif rol oynadığı nadir rastlanan caretta caretta deniz kaplumbağası animasyon karakteri tarafından soruldu. Bilgi yarışmasında en fazla puanı alarak kazanan yarışmacılara hediyeleri takdim edildi.

Stanttaki diğer bir bölümde ise Akkuyu Nükleer A.Ş.’den genç uzmanlar ziyaretçilere Akkuyu NGS’nin personel eğitim programını, NGS şantiyesindeki çalışma deneyimlerini ve nükleer enerjinin Türkiye’nin teknolojik gelişimine olan katkısını anlattılar. Rusya’da özel eğitim almış Türk nükleer mühendislerinin rehberlik ettiği Akkuyu NGS sahasında düzenlenen sanal tur videosu, stantta bulunan büyük ekranlar sayesinde katılımcıların ilgisine sunuldu. Bununla beraber, festival katılımcıları sanal tur ile Akkuyu NGS’nin referans santrali olan Novovoronej NGS-2’yi de canlı olarak ziyaret edebildiler.

Standın yanında yer alan fotoğraf alanında ziyaretçiler, Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali sahası ortamını soluyarak fosforlu yelek ve kasklarla fotoğraf çektirdiler. Fotoğraf çekiminin ardından ziyaretçilere bu anı unutulmaz kılan fotoğraflı magnetleri hediye edildi. Ziyaretçiler, özellikle stantta çizim alanı olarak tasarlanan duvara ilgi gösterdiler. Çocuklar ve yetişkinler duvara çizim yaparak dileklerini yazdılar.

Akkuyu Nükleer A.Ş Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Türk medyasından önemli katılımcılara verdiği röportajda, Akkuyu NGS’nin inşası, yaklaşan önemli gelişmeler, projenin Türkiye ve NGS’nin bulunduğu bölgeye yönelik sosyo-ekonomik katkısına ilişkin bilgi verdi.

Akkuyu Nükleer’in standı, Türkiye Cumhuriyeti’nde nükleer alandaki gelişmelerin görüşüldüğü, iş dünyasını bir araya getiren bir merkez haline geldi. Stantta Akkuyu Nükleer’in yönetim temsilcileri, Samsun’daki 19 Mayıs Üniversitesi’nin rektörü ve öğretim üyeleriyle bir araya gelme fırsatı buldu. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türkiye’de hızla gelişen nükleer alanda personel eğitimi ve Rusya’daki teknik üniversitelerle öğrenci değişimi programlarının uygulanması için koşulların oluşması konusunda şirketle iş birliğine sıcak baktıklarını ifade etti.